Колдовская любовь: экстрасенс Олег Шепс сделал предложение фотографу Полине Еременко

Пара долго верила, что счастье любит тишину. В мае 2026 года все изменилось.

Сверхчеловеческие способности всегда привлекали внимание большого количества людей, делая их обладателей настоящими звездами. Такой участи не избежал и один из самых известных российских экстрасенсов Олег Шепс.

Тысячи поклонниц готовы были пойти на все, чтобы хоть как-то заслужить внимание медиума из Самары. Однако тот не торопился раскрывать подробности своей личной жизни и прятал тайны сердца от подписчиков.

Все изменилось в мае 2026 года. В социальных сетях появились трогательные кадры: Шепс стоит на одном колене с кольцом в руке, обращаясь к возлюбленной.

Перемены в судьбе 28-летнего медиума вызвали массу вопросов. И главный из них — кто его возлюбленная?

Экстрасенс, а с ее магией не справился

Победитель «Битвы экстрасенсов» сильно отличался от многих коллег. Пока любители поговорить с духами или нарушить законы природы стремились к публичности и с радостью превращали свою жизнь в шоу, Шепс действовал иначе.

Олег, как только завоевал славу, сразу же предупредил окружающих о большом количестве лживой информации о нем. И попросил всех не лезть в его любовные дела.

В социальных сетях он также не торопился делиться успехами на личном фронте. Больше рассуждал о разных магических вещах и призвании.

Такая таинственность лишь разжигала интерес со стороны поклонниц. Тысячи подписчиц Олега делились предположениями о похождениях кумира, пытались встретиться с ним офлайн и мечтали о романе с экстрасенсом.

Именно поэтому в различных блогах не раз появлялась информация об отношениях медиума. Кто-то, например, приписывал ему связь с коллегой Ириной Игнатенко. Причиной для таких рассуждений была нежность, с которой Шепс поддерживал подругу, когда она не смогла попасть в финал очередного шоу.

Как-то комментировать такие предположения никто из знаменитостей не стал. Такой подход сыграл свою роль, и спустя время публика потеряла интерес к этой якобы паре. Поклонники стали назначать других женщин на место дамы сердца Олега.

Особый интерес к этой теме появился среди фанаток Шепса в 2023 году, когда он вдруг признался, что его сердце свободно. Но после этого блогер вновь закрыл свою личную жизнь за семью печатями, углубившись в карьеру.

Лишь в 2025 году во время очередного прямого эфира он вдруг признался, что наконец нашел свою судьбу. Примечательно, что и в этот момент экстрасенс проявил невероятную скрытность и не раскрыл личность избранницы.

Фанатки Шепса решили провести полноценное расследование. В итоге пользователи сети пришли к выводу, что покорить их кумира смогла фотограф Полина Еременко. Причинами для такого вывода стали поездки пары на отдых, различные посты в аккаунте девушки, а также комментарии ее друзей.

Настойчивость публики в итоге и заставила пару раскрыть отношения. Но даже после этого не спешили делиться с общественностью подробностями, веря, вероятно, что счастье любит тишину. В мае 2026 года все изменилось.

Вопреки недоброжелателям

Далеко не все пользователи приняли Полину Еременко. До начала отношений с Олегом Шепсом она была известна лишь в кругу коллег и таких же творческих любителей фотографии.

Экстрасенс же сделал ее настоящей интернет-звездой, чью судьбу обсуждали, следя за каждым ее шагом.

До этого фотограф всегда оставалась в тени. Она активно сотрудничала с артистами, в число которых вошли рэперы Баста и Дава, певец Шура, а также комик Антон Шастун. Девушка с радостью бралась за работу над различными шоу, благодаря чему в итоге и познакомилась с медиумом.

Казалось, Еременко всегда была рядом с лучами славы, но никогда не заходила в их свет. Как она сама делилась с фанатами, ей просто нравилось раскрывать чужую красоту и уникальность.

Искренние чувства — вот что по-настоящему интересовало Полину. Она даже стала заниматься музыкой, но и в этом деле особого успеха так и не достигла. Фотограф попробовала себя в ведении блога: выкладывала в сеть различные юмористические видео.

Но настоящая популярность пришла к Еременко только после начала отношений с Шепсом. Но внимание общественности очень быстро обернулось для нее настоящим проклятием.

Некоторые комментаторы открыто критиковали выбор экстрасенса, считая, что Еременко ему не подходит. Пользователи недоумевали, что он мог найти в обычном фотографе. Из-за этого особенно агрессивные хейтеры даже стали предполагать, будто Полина могла во время съемок научиться чему-то у других медиумов и околдовать знаменитость.

Полина и Олег не стали реагировать на негатив в сети. Шепс с радостью ездил вместе с избранницей в путешествия, поддерживал ее в различных увлечениях и в мае 2026 года окончательно понял, что нашел свою судьбу.

Во время очередного отдыха Олег вдруг опустился перед возлюбленной на одно колено. Полина не стала раздумывать над предложением и сразу же согласилась стать женой медиума. Олег надел ей на безымянный палец изысканное кольцо с голубым камнем.

«Краш всея Руси женится! Эх», — писали комментаторы под постом счастливых избранников, спустившихся в воду, чтобы соединиться в чувственном поцелуе.

Но потоки негатива в сторону Полины не прекратились. Среди пользователей сети все еще остались те, кто считал выбор экстрасенса ошибкой. При этом они и вовсе стали предполагать, что изначально звезда телевизионных шоу был влюблен в певицу Нюшу, на которую его новоиспеченная невеста оказалась очень похожа.

Согласно этой теории, Шепс просто понял, что не сможет добиться руки и сердца популярной исполнительницы, из-за чего обратился к той, в ком мог видеть артистку. Но такие предположения не вызывали у радостных избранников ни малейшего отклика, лишь раздражая их верных фанатов.

До новости о предложении экстрасенса, многие и вовсе не соглашались верить, будто его любовью стала Еременко. Поэтому комментаторы приписывали своему кумиру роман с певицей и блогером Дианой Астер.

После расставания с исполнителем Глебом Викторовым, прославившемся в качестве фронтмена группы «Три Дня Дождя», она частенько появлялась в компании знаменитостей. В их число вошел и Олег Шепс, с которым она радостно гуляла в Москве.

При этом блогер поделилась с фанатами, что встречалась с неким мужчиной с телевидения, который и в грош ее не ставил, попутно строя отношения с другой. В этом описании многие углядели Шепса, однако он почти сразу опроверг все слухи о связи с певицей.

Медиум из Самары лучше других прочувствовал на себе всю тяжесть славы. Ему раз за разом приписывали все новые романы, обвиняли во всевозможных грехах и втягивали в скандалы. Однако даже это не заставило его отказаться от своей скрытности.

Он просто продолжал искать свое счастье, игнорируя различные слухи и веря, что остается на верном пути. Как отметили многие фанатки Шепса, именно поэтому они и продолжили им восхищаться даже несколько лет спустя после победы в популярном телешоу.