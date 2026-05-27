Захарова допустила приостановку соглашения с Арменией по топливу и алмазам

Путин уже призывал Ереван не затягивать с выбором между участием в Евросоюзе и ЕАЭС.

Россия довела до Армении сведения о последствиях в случае продолжения курса Еревана на вступление в Евросоюз (ЕС). Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, российское посольство направило в адрес Министерства территориального управления и инфраструктур Армении письмо министра энергетики России Сергея Цивилева. В документе сообщили, что при дальнейшем движении Еревана к вступлению в ЕС Москва может в одностороннем порядке приостановить или денонсировать«Со глашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов», подписанное 2 декабря 2013 года.

Президент России Владимир Путин призывал Ереван не затягивать с выбором между участием в Евросоюзе и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в начале мая. Он отмечал, что Армения вправе самостоятельно определять партнеров, однако одновременно находиться в двух интеграционных форматах у нее не выйдет.

Также российский лидер предлагал обсудить этот вопрос на ближайшем саммите ЕАЭС, который состоится 28–29 мая в Астане. Путин допускал, что для принятия такого решения в Армении может понадобиться референдум.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что льготные условия по газу для Армении — это вклад России в развитие республики. Вопрос цены, как он отметил, относится к взаимодействию хозяйствующих субъектов, но сама льгота возникает не бесплатно.

