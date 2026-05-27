Сведения получены при расследовании уголовного дела, которое в России возбудили в 2022 году.

Биологическое оружие массового поражения разрабатывают на Украине при участии Министерства здравоохранения государства и финансовой поддержке США. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко, ее слова передало информагентство ТАСС.

Как она заявила, эти сведения были получены в рамках расследования уголовного дела, которое СК возбудил в 2022 году. Дело начали расследовать по статье о разработке, производстве и накоплении оружия массового поражения.

В СК уточнили, что речь идет о возможном применении в военно-биологических целях возбудителей опасных инфекций, в числе которых чума, сибирская язва, бруцеллез и туляремия. Эти возбудители, как отметили в ведомстве, относятся к потенциальным биологическим поражающим агентам.

До этого заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов заявил, что западные страны по-прежнему создают сеть законспирированных биологических лабораторий в разных частях мира. По его словам, применение химического и биологического оружия в качестве инструмента давления на независимые государства фиксировали крайне часто.

