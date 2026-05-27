Верховный суд изучит и обобщит практику по связанным с ИИ делам

Отдельное внимание уделят ситуациям, связанным с фиксацией нарушений с помощью систем видеоаналитики и распознавания лиц.

Верховный суд (ВС) России в первый раз обобщит практику по делам, которые связаны с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ). Такое поручение дал председатель ВС Игорь Краснов, о чем сообщили в пресс-службе суда.

Судам предстоит проанализировать, как часто ИИ становится предметом споров или фигурирует в делах о правонарушениях, как в гражданских и административных конфликтах, так и в уголовных делах.

Отдельное внимание уделят ситуациям, когда граждане оспаривали решения органов власти, которые были приняты с учетом предложений ИИ. Также планируется изучить дела, связанные с фиксацией нарушений с помощью систем видеоаналитики и распознавания лиц.

Как заявил Краснов, главная задача такой работы — формирование единых подходов к рассмотрению споров и правонарушений, возникших в условиях быстрого развития ИИ-технологий.

В Верховном суде отметили, что анализ практики поможет понять, какие проблемы возникали ранее при применении ИИ, и как суды должны оценивать такие обстоятельства в разных категориях дел.

