Гражданам не нужно обращаться за нужными справками в разные места — работает система единого окна.

Российская система социальной поддержки сейчас одна из самых прогрессивных в мире. Не нужно собирать массу документов и стоять в очередях. Большинство услуг можно получить не выходя из дома. Вопросы решаются за пару дней. Для сравнения — на Западе для этого нужны месяцы.

Сегодня правительству доложили о рекордных социальных выплатах россиянам. Об итогах работы Социального фонда расскажет корреспондент «Известий» Екатерина Хамова.

52 миллиона рублей социальных выплат ежеминутно направляется россиянам. С 2023 года расходы на помощь гражданам увеличились в полтора раза — до 19 триллионов. О главных достижениях Социального фонда России (СФР) доложил премьер-министру России Михаилу Мишустину председатель организации Сергей Чирков.

«Прошлый год мы завершили успешно. Все социальные обязательства государства были выполнены в полном объеме и в срок. Размеры выплат у нас индексируются. Например, максимальный размер пособия по беременности и родам за этот же период вырос в 2,5 раза и сейчас составляет почти миллион рублей», — рассказал председатель Социального фонда России Сергей Чирков.

Один из приоритетов СФР — поддержка семей: 13 миллионов граждан получают детские выплаты, более 318 тысяч беременных — единое пособие. За прошлый год материнский капитал выдали более чем 15 миллионам семей.

— Мы с прошлого года выплачиваем пособие по беременности и родам студенткам.

— Валентины Ивановны Матвиенко была инициатива?

— Да. И по итогам изменения законодательства это пособие увеличилось в четыре раза. Сейчас оно почти 100 тысяч рублей.

Акцент государства — на многодетность. За это более 400 тысяч женщин получили прибавку к пенсии. Дополнительные выплаты появились для работающих родителей, а также изменились условия получения единого пособия для многодетных семей. Право на него теперь сохраняется даже после небольшого повышения дохода. Отзывы граждан — самые положительные.

«Я посчитала доходы и планирую оформить семейную выплату. Трое деток. Это очень большая помощь от государства», — рассказала мать троих детей Елена Коноваленко.

Большой пласт работы для СФР — помощь бойцам СВО и их семьям. Для защитников Родины предусмотрены более 30 мер поддержки. Среди них различные денежные выплаты и помощь в реабилитации. Только в прошлом году 19 тысяч ветеранов прошли лечение. В этом на реабилитацию попадут 22 тысячи. СФР заботится и о вдовах солдат.

«От Соцфонда мне удалось получить после того, как я получила удостоверение члена семьи погибшего, ежемесячную денежную выплату, которая выплачивается на всех членов семьи, в размере 2640 рублей. Выплаты оформляются легко. Все очень быстро», — поделилась вдова бойца СВО Виктория Панова.

Особенность российской системы соцпомощи — высокий уровень цифровизации. 95% услуг оказывается в электронном виде, 85% выплат назначаются просто по заявлению — гражданам не нужно собирать пакет документов. И на оказание услуги в среднем требуется четыре с половиной дня. В этом Россия на шаг впереди Запада.

«Всегда говорят, что детскую доплату получить довольно легко, но на самом деле это не так просто. Процесс получения детской доплаты для нас длится уже полгода», — рассказала жительница Германии.

«Самым трудным было общение с социальными работниками, которые отказывались признавать, что я инвалид, потому что я говорю внятно, и не хотели мне помогать. Обычно ждать приходится шесть месяцев», — поделился мужчина из Франции.

СФР работает менее трех лет. Но даже этого времени хватило, чтобы решить главную проблему — ведомственную разобщенность. Россиянам больше не надо ходить по разным инстанциям, соцпомощь оказывается по принципу единого окна. Это, как и миллионы довольных граждан, — главный итог работы Социального фонда России.

