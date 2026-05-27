Сбивать беспилотники, запущенные киевским режимом, удается через раз. На всякий случай во всем традиционно обвинили Россию.

Пока Лондон и Варшава говорят о «российской угрозе», в Прибалтике не теряет актуальность тема с украинскими беспилотниками. Их называют случайностью, винят в происходящем Москву, обсуждают новые системы ПВО и одновременно расширяют свое производство дронов.

В Европе все чаще признают очевидное: проблема уже давно бьет по самим союзникам Киева. Но вместо того, чтобы остановить опасную игру, в Брюсселе предлагают готовиться к еще большей эскалации. О том, как Украина превращается для Европы из «проекта поддержки» в источник все более неудобных проблем — в сюжете корреспондента «Известий» Александра Якименко.

Европейские друзья Зеленского в Вильнюсе обсуждают — среди прочего — что делать с беспилотниками, летающими над Прибалтикой. Сбивать их удается через раз, уговорить Киев не направлять их на территорию союзников не получается вовсе. Остается проверенный годами метод — во всем обвинять Россию.

«Важно понимать, что мы здесь вынуждены говорить о нашей системе ПВО из-за только одной причины: Россия атакует Украину. Если бы Россия не атаковала Украину, то и у нас здесь в Прибалтике не было бы никаких инцидентов», — заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Но факт: все упавшие в Прибалтике и Финляндии беспилотники принадлежат Украине, а произведены из европейских комплектующих. Получается, бьют сами по себе. А теперь еще и сами будут производить дроны, которые, возможно, уже скоро будут падать на головы собственным гражданам.

«Латвия совершила огромный рывок вперед в инновациях и производстве беспилотников, и сегодня вы можете увидеть, насколько масштабным стал наш саммит по БПЛА», — заявила уходящий премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

Журналисты Telegraph попытались реконструировать реальность по-своему: заявили, что все это — результат работы российских РЭБ, якобы сбивающих дроны с курса.

Даже финский лидер такое предположение отверг:

— Я не считаю убедительной идею о том, что Россия в настоящее время целенаправленно направляет беспилотники в сторону Финляндии. У России и так дел по горло со своей собственной системой противовоздушной обороны.

Еще больше противоречит здравому смыслу заявления Урсулы фон дер Ляйен. Глава правительства ЕС собралась яростно обороняться от тех самых беспилотников, которые все признали украинскими, и назвала именно их угрозой для всего континента.

«Опыт Прибалтики важен для всей Европы. Вы будете устанавливать стандарты, потому что с тем, что сегодня переживаете вы, уже завтра может столкнуться вся остальная Европа», — сказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

За помощью против дронов прибалты обратились к тем, кто их запускает. Именно Киев попросили поделиться секретами строительства бункеров. Разумеется, за вознаграждение. Выглядит это как бизнес из 1990-х: платят за то, чтобы не били. Но пока одни раскошеливаются, другие, наоборот, от Украины отворачиваются. Президент Чехии рассказал, что его инициатива закупать оружие для Киева на свои заглохла.

— Трудность заключается в том, что финансовый вклад вносят лишь около девяти государств из восемнадцати. Именно эта инициатива обеспечивает до половины крупнокалиберных боеприпасов Киева. Так что заменить ее чем-то другим сложно.

Украину неформально все чаще сравнивают в Европе с занозой, которая нарывает, а ее никак не могут вынуть. Немецкий канцлер Мерц попытался — не силком, так катаньем — снова выбить для Киева путевку в ЕС. Но ему ответили в куда более жестких, чем обычно, выражениях.

«Важно сначала довести до конца процесс евроинтеграции со всеми странами, которые являются кандидатами и которые стремятся в ЕС уже много лет. И еще: любые решения должны опираться на достижения, на заслуги этих стран», — добавил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье.

Европейская поддержка — сейчас единственное, на что Киев может рассчитывать. В США прекратили теперь уже не только помогать материально, но и просто прервали всякий диалог до тех пор, пока в Киеве не будут готовы к миру.

«Прямо сейчас у нас нет ни активных, ни запланированных переговоров с Украиной, но США всегда готовы сыграть конструктивную и полезную роль, если такая возможность появится», — заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Но именно этот сценарий в офисе Зеленского пытаются не допустить и выбить из европейцев новую порцию денег и оружия. Ради этого секретарь украинского Совбеза Умеров поехал в турне по Европе. Выбрал наиболее преданных союзников — Францию, Германию и Британию. Видимо, тратить время на общение с остальными посчитал бесперспективным.

