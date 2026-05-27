Она позиционировала издание как помощь собственным детям, столкнувшимся со смертью близкого человека.

Кури Ричинс, прославившуюся после выхода детской книги о горе из-за смерти близкого человека, приговорили к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение за убийство мужа Эрика Ричинса. Об этом сообщило AP NEWS.

Приговор вынесли 13 мая — в день, когда погибшему мужчине исполнилось бы 44 года. Суд признал, что женщина намеренно добавила наркотик в коктейль супруга в их доме. Концентрация вещества, по данным обвинения, превышала смертельную дозу примерно в пять раз.

Как погиб муж Кури Ричинс

В ночь трагедии супруги находились дома. По версии следствия, Кури приготовила мужу коктейль, в который добавила сильнодействующее синтетическое опиоидное вещество.

После смерти Эрика женщина заявляла, что нашла его без сознания в спальне, а затем вызвала экстренные службы. Однако экспертиза установила, что мужчина умер не своей смертью.

Следствие выяснило, что это была не первая попытка расправы. За несколько недель до гибели, в День святого Валентина, Кури, как установил суд, попыталась отравить мужа сэндвичем с этим же веществом. Мужчина тогда почувствовал себя плохо, потерял сознание, но выжил.

Весной 2026 года коллегия присяжных признала Кури Ричинс виновной не только в убийстве при отягчающих обстоятельствах, но и в попытке убийства, подделке документов и двух эпизодах мошенничества со страховыми выплатами. На вынесение вердикта присяжным понадобилось около трех часов.

Книга о горе после смерти мужа

Особый резонанс делу придало поведение Ричинс после гибели супруга. Спустя год после смерти Эрика она выпустила детскую книгу Are You With Me? («Ты со мной?») о мальчике, который потерял отца и пытается справиться с утратой.

Женщина позиционировала издание как помощь собственным детям и другим семьям, столкнувшимся со смертью близкого человека. У Кури и Эрика трое сыновей.

Ричинс продвигала книгу в медиа и рассказывала о необходимости поддерживать детей после потери родителя. Однако вскоре после начала рекламы произведения ее арестовали по подозрению в убийстве мужа.

Во время судебного разбирательства выяснилась еще одна деталь: хотя книга выходила под именем Кури Ричинс, непосредственно текст для нее создавал литературный помощник. Переписка, представленная присяжным, показывала, что женщина рассматривала детскую книгу в том числе как первый опыт перед более крупным проектом.

Зачем женщина убила супруга

По версии обвинения, главным мотивом преступления были деньги. Прокуроры утверждали, что бизнес Кури Ричинс, связанный с перепродажей недвижимости, оказался в тяжелом финансовом положении: размер долгов женщины превышал 4,5 миллиона долларов.

При этом она рассчитывала получить имущество мужа стоимостью более четырех миллионов долларов. Следствие также установило, что женщина оформила на Эрика несколько полисов страхования жизни без его ведома. Общая сумма выплат по ним составляла около двух миллионов долларов.

Обвинение заявляло, что Ричинс хотела начать новую жизнь и состояла в отношениях с другим мужчиной. Защита отрицала версию об умышленном убийстве и предполагала, что Эрик мог самостоятельно принять запрещенное вещество или случайно употребить его.

Однако присяжные встали на сторону обвинения и признали Кури виновной по всем предъявленным в рамках процесса пунктам.

Какие доказательства представили в суде

Одним из ключевых свидетелей стала домработница семьи, которая, по версии обвинения, передавала Кури Ричинс наркотики. Следователи также изучили сообщения женщины, ее финансовые документы и историю оформления страховых полисов.

Кроме того, в заключении у Ричинс нашли письмо, которое обвинение расценило как попытку повлиять на показания родственников. В нем женщина обсуждала версию, согласно которой ее муж якобы самостоятельно приобретал обезболивающие препараты и запрещенные вещества.

Присяжным также представили сведения о первой попытке отравления мужа. По версии прокуратуры, после того как Эрик выжил, Кури не отказалась от своего плана, а подготовила вторую попытку, завершившуюся смертью мужчины.

Что сказали дети погибшего

На заседании по назначению наказания прозвучали обращения сыновей Эрика и Кури Ричинсов. Дети заявили, что боятся матери и не хотят, чтобы она когда-либо вышла из заключения.

После смерти отца и ареста матери мальчики оказались под опекой родственников Эрика. Близкие погибшего заявили в суде, что книга о горе, которую продвигала Ричинс, стала для семьи особенно болезненной частью этой истории.

Судья Ричард Мразик при назначении наказания отметил, что преступление было совершено ради денег и что женщина представляет слишком большую опасность, чтобы когда-либо снова оказаться на свободе.

Какое наказание получила Кури Ричинс

За убийство мужа Кури Ричинс назначили пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения.

Сама Ричинс продолжает отрицать вину. Ее адвокат сообщил о намерении обжаловать приговор и вердикт присяжных. Кроме того, женщине предстоит отдельное разбирательство по ряду обвинений, связанных с финансовыми преступлениями.

