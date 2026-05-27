«Я люблю тебя»: Олег Шепс сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной

Олег Шепс сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Долгое время личная жизнь эзотерика оставалась окутана тайной.

Звезда проекта «Битва экстрасенсов» Олег Шепс сделал своей девушке Полине Еременко предложение. Об этой радостной новости популярный эзотерик сообщил в личном Telegram-канале.

Он выставил серию фотографий с возлюбленной. На них запечатлено, как Шепс на берегу водоема на фоне заката встал на одно колено.

«Yes. Я люблю тебя», — лаконично озаглавил снимки экстрасенс.

Подписчики поспешили порадоваться за пару и в комментариях к посту начали оставлять теплые слова и смайлики в виде сердечек.

«Красавцы. Любви вам и счастья на всю жизнь»;

«Осталось подождать маленьких шепсят»;

«Желаю много счастья, любви, взаимопонимание, веры, поддержку друг друга и дожить до самой старости вместе!» — писали поклонники экстрасенса.

Олег Шепс долгое время предпочитал не раскрывать общественности подробности своей личной жизни. Информация о том, что он состоит в отношениях с Полиной, появилась летом 2025 года.

Известно о девушке немного. Еременко работает фотографом, среди ее клиентов есть и знаменитости, например, рэпер Баста и певец Дава.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что хоккеист Марк Рудаковский сделал символичное предложение руки и сердца блогеру Карине Кросс. Для такого важного события спортсмен выбрал хоккейный матч между командами Москвы и Минска. Это родные города возлюбленных.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.