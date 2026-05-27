Украинский стример назвал столицы Европы «филиалами ада»

Он также признался, что ему дважды отказали в американской визе.

Популярный украинский блогер-миллионник и стример itpedia (Алексей Шевцов) обрушился с резкой критикой на миграционную политику европейских стран. Об этом он рассказал в видеоролике, опубликованном на YouTube, пишет EADaily.

«У украинцев есть пример Европы под боком, где некогда райские города превратились в филиалы ада, где ночью невозможно гулять, куда страшно выпустить своих детей, матерей, жен, сестер, не хочется их видеть ночью на улицах», — заявил Шевцов.

В качестве наглядных примеров деградации некогда безопасной среды блогер привел Берлин, Милан и Лондон. Он признал, что британская столица остается потрясающе красивым городом, но, по его мнению, местный мэр превратил ее в «филиал третьего мира». Шевцов обратил внимание, что тема миграции сейчас будоражит украинское общество: в интернете граждане устроили «большую тряску», опасаясь массового завоза приезжих.

«Украинцы встревожены. Они хотят зарплаты как в Лондоне, но они не хотят жить как лондонцы, привязывая телефоны к рукам и боясь выпустить своих детей ночью гулять», — пояснил стример.

Помимо проблем Европы, блогер пожаловался на личные трудности с пересечением границ. По его словам, в 2025 году ему дважды отказали в выдаче американской визы талантов (EB-1). Шевцов связал это со сменой власти в США.

«Отказали всем, кого я знаю. При Байдене давали даже тиктокерам с 30 тысячами подписчиков, дали всем, о ком я знал», — заявил он.

