«Два разных человека»: Деревянко рассказал, как изменился Зеленский, став президентом

Фото: Reuters/Hayk Baghdasaryan

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Артист был коллегой нынешнего главы киевского режима по фильму «Ржевский против Наполеона».

Глава киевского режима, а в прошлом актер, комик и шоумен Владимир Зеленский, сильно изменился после прихода в политику. Подробнее об этой трансформации актер театра и кино Павел Деревянко рассказал в интервью-проекте журналиста Марии Чадиной «Громче слов».

По словам артиста, нынешний глава киевского режима, с которым он раньше общался и работал на съемочной площадке фильма «Ржевский против Наполеона», производит на него впечатление «двух разных людей».

Деревянко признался, что до политической карьеры Зеленского относился к нему с большой симпатией. Артист рассказал, что они много общались, дружили и виделись в разных обстоятельствах. Деревянко тогда восхищали работоспособность Зеленского, его энергия, жизнелюбие и отношение к людям.

«Безусловно, я был знаком с Володей и до этого. Мы много общались, дружили, виделись в разных обстоятельствах. Я был восхищен им — его работоспособностью, жизнелюбием, энергией, отдачей. Он любил людей. Мне нравилось, как он к людям относился, как работал», — вспомнил артист.

К тому же актер отметил, что после избрания Зеленского президентом многие, в том числе он сам, сначала восприняли это с надеждой. По словам Деревянко, тогда казалось, что ситуация может постепенно начать меняться в лучшую сторону.

«Когда он стал президентом, мы все очень радовались. Думали: ну, вот, отлично, сейчас все будет как-то потихоньку меняться. Я один раз ему позвонил — он не взял трубку. Позвонил еще кому-то. Мне сказали заниматься своими делами», — рассказал Деревянко.

Как пояснил актер, он долго не мог поверить в смену рабочей роли Зеленского и до сих пор сомневается, что человек способен настолько сильно измениться по характеру.

«Да, был Зеленский-актер и есть Владимир Зеленский — президент. Это два разных человека. Честно говоря, долгое время я не верил. Сейчас как будто бы поверил, но все равно сомневаюсь, что человек может так сильно измениться», — добавил Деревянко.

Артист добавил, что раньше не считал поведение Зеленского игрой или прятками за маской. Однако, по его словам, слухи и информация, которые доходят с украинской стороны, говорят о серьезных изменениях в его характере и действиях.

«Я не думал, что он так играет, изображает. Но те слухи, которые доходят оттуда, с той стороны, говорят о том, что он очень сильно поменялся. Это абсолютно два разных человека. И то, что он делает сейчас… Конечно, я не знаю, заложник ли он этой ситуации, но он продолжает губить свой народ», — подытожил артист.

Новый выпуск интервью-проекта «Громче слов» с Павлом Деревянко уже опубликовали в сети. Актер известен по фильмам и сериалам «Салют-7», «Обратная сторона Луны», «Беспринципные» и другим проектам.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук сделал прогноз о дальнейшей судьбе Владимира Зеленского.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.