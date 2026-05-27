Семьи убитых на Кубани аниматоров потребовали пожизненного срока для обвиняемых

Родные убитых на трассе краснодарских аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко потребовали назначить обвиняемым пожизненное лишение свободы. Об этом они рассказали 5-tv.ru.

Мать погибшей Татьяны заявила, что не видит оснований для снисхождения к фигурантам дела. По ее словам, никакое решение суда уже не сможет вернуть ей дочь. Однако как потерпевшая она намерена добиваться самого строгого наказания, которое возможно по уголовному кодексу.

Женщина подчеркнула, что требует для обвиняемых пожизненного срока без права на условно-досрочное освобождение. Она также призналась, что думала о смертной казни, но считает ее слишком легким наказанием.

«Мы понимаем, что никакой суд, никакое наказание не вернет мне моего ребенка. Второй такой Тани у меня не будет никогда. Если рассматривать те рычаги, которые доступны мне как потерпевшей, чтобы запросить наказание, то, естественно, я требую максимально возможное в рамках УК — пожизненное и без права на УДО», — отметила она.

По словам матери погибшей, обвиняемые должны провести остаток жизни в тяжелых условиях и понимать цену преступления. Она заявила, что хотела бы, чтобы они сами воспринимали смерть как избавление.

«Лучше пусть они всю оставшуюся жизнь живут в тяжелейших условиях и знают, как достаются деньги не преступным путем. Чтобы смерть выпрашивали как милостыню», — заключила мать погибшей.

По версии следствия, преступление произошло в конце апреля 2023 года. Аниматоры Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко исчезли 28 апреля. Несколько дней их искали, но сначала поиски не дали результата.

Позднее нашли сожженный автомобиль, на котором передвигались Чубко и Мостыко. После этого следователи обнаружили останки погибших.

Как отмечали правоохранители, мотивом нападения стало ограбление. По данным дела, после поломки автомобиля злоумышленники заметили аниматоров и решили напасть на них.

Согласно материалам следствия, Кирилла Чубко убили утром 29 апреля недалеко от станицы Ирклиевская. Примерно через час расправились с Татьяной Мостыко. Обоих зарезали, тела спрятали в лесу, а машину подожгли.

После убийства обвиняемые, по версии следствия, перевели деньги с банковской карты Чубко и сняли через банкомат более 200 тысяч рублей.

Дело об убийстве краснодарских аниматоров рассматривают присяжные. На скамье подсудимых находятся Анатолий Двойников, Демьян Кеворкьян и Арам Татосян.

