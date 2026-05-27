«Роналду, спасибо»: Милославская и Ушаков опубликовали фото из медового месяца

Стася Милославская и Егор Ушаков улетели в медовый месяц на Мадейру

Молодожены позировали у океана на опубликованных снимках и проводили время на фоне живописных видов острова.

Российская актриса Стася Милославская и футболист ЦСКА Егор Ушаков после свадьбы отправились в медовый месяц в Португалию. Молодожены выбрали для отдыха остров Мадейра и поделились романтичными кадрами с побережья Атлантического океана. Эти снимки Стася опубликовала в соцсети.

Милославская с юмором объяснила, почему они выбрали именно это направление. По словам актрисы, поездка связана с любовью ее мужа к португальскому футболисту Криштиану Роналду, который родился на Мадейре. Артистка призналась, что иначе могла бы никогда не узнать об этом месте и не задуматься о том, чтобы когда-нибудь переехать туда на пенсии.

«Уважаемый Криштиану Роналду, большое вам спасибо за то, что родились в таком красивом месте и за то, что вас так сильно любит Егор, что притащил меня сюда. Иначе бы я никогда не узнала об этом чудо-острове», — такими словами актриса подписала пост.

Милославская и Ушаков зарегистрировали брак 16 мая. Они расписались в Московском областном дворце бракосочетания № 2. Для обоих этот брак стал первым.

Торжество прошло спустя год после помолвки пары. На свадьбе присутствовали друзья молодоженов, среди них актеры Кузьма Котрелев, Филипп Ершов, Александра Бортич и Анфиса Черных.

Как сообщал 5-tv.ru, отношения Милославской и Ушакова начались после того, как футболист первым написал актрисе в соцсети. Вскоре после знакомства Милославская начала публиковать романтичные снимки с новым избранником.

Ушаков младше актрисы на восемь лет. Предложение руки и сердца он сделал во время совместной поездки в Турцию в 2025 году. Для важного момента футболист выбрал концерт любимого исполнителя Милославской.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ