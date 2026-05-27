Ядро Земли резко изменило направление вращения: чем это грозит человечеству

Ученые обнаружили необычный процесс глубоко под поверхностью планеты.

Поток расплавленного железа во внешнем ядре Земли неожиданно изменил направление движения под экваториальной частью Тихого океана. Об этом сообщило Европейское космическое агентство (ESA) со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале Journal of Studies of Earth’s Deep Interior.

Ученые установили, что перелом произошел примерно в 2010 году. До этого крупная область богатой железом жидкости двигалась преимущественно в западном направлении, однако затем поток резко развернулся и начал значительно активнее смещаться на восток.

Открытие удалось сделать благодаря анализу наблюдений наземных станций и данным спутников за период с 1997 по 2025 год. В работе использовали сведения европейских миссий Swarm и CryoSat, а также аппаратов CHAMP и Ørsted.

Что именно изменилось в ядре Земли

Ядро Земли состоит из двух частей. Внутреннее ядро представляет собой твердую область, а внешнее — слой жидкого раскаленного металла, в основном железа, который находится на глубине около 2,2 тысячи километров.

Именно движение проводящей электричество жидкости во внешнем ядре создает геомагнитное поле планеты. Этот процесс называют геодинамо. Магнитное поле защищает Землю от потоков заряженных частиц, которые идут от Солнца, и играет важную роль для работы спутников, навигации и исследования космической погоды.

Долгое время специалисты считали, что крупномасштабные потоки во внешнем ядре меняются сравнительно медленно и сохраняют устойчивое направление на протяжении десятилетий. Новые данные показали, что в отдельных регионах глубоких недр изменения могут происходить значительно быстрее.

В исследовании говорится, что под Тихим океаном поток жидкого железа перешел от слабого движения на запад к выраженному движению на восток. Причину этого разворота ученым пока установить не удалось.

Почему ученые заметили это только сейчас

Непосредственно заглянуть в ядро Земли невозможно. Поэтому специалисты отслеживают процессы в недрах косвенно — по изменениям магнитного поля планеты.

Спутники миссии Swarm, запущенные ESA в 2013 году, оснащены высокоточными магнитометрами. Они позволяют разделять сигналы, которые поступают от ядра Земли, земной коры, океанов, ионосферы и магнитосферы.

Хотя сами аппараты начали работу уже после изменения потока в 2010 году, их многолетние наблюдения помогли восстановить, как развивался процесс дальше. Ученые смогли сопоставить спутниковые сведения с более ранними данными других миссий и наземных обсерваторий.

По словам руководителя исследования Фредерика Даля Мадсена, масштабный разворот потока под Тихим океаном вызывает новые вопросы о поведении глубинных слоев планеты. Теперь специалистам предстоит выяснить, было ли это кратковременное колебание, часть повторяющегося цикла или начало нового устойчивого режима движения вещества.

Продолжает ли железо двигаться в обратную сторону

Исследование показало, что мощный поток на восток мог начать ослабевать после 2020 года. Это означает, что обнаруженное изменение, возможно, не является постоянным.

Специалисты рассматривают несколько вариантов. Поток мог совершить единичный резкий разворот, начать колебаться между разными направлениями либо перейти в новое состояние, которое со временем снова изменится.

Ученые также допускают, что поведение внешнего ядра связано с процессами в твердом внутреннем ядре и нижних слоях мантии. Однако подтвердить такую связь пока невозможно: для этого потребуются дальнейшие наблюдения.

Может ли измениться магнитное поле Земли

Движение расплавленного железа напрямую связано с магнитным полем планеты, поэтому любое заметное изменение потоков интересует ученых.

Магнитное поле Земли не является неподвижным: оно постепенно меняется, полюса смещаются, а в отдельных областях сила защитного поля может ослабевать или усиливаться. Эти процессы происходят постоянно и не означают немедленной катастрофы.

Новое открытие поможет специалистам точнее моделировать изменения магнитного поля, прогнозировать его поведение и лучше понимать процессы, происходящие на границе ядра и мантии.

Особое значение такие модели имеют для спутников, навигационных систем и аппаратов, работающих в космосе. На них могут влиять изменения магнитной среды и солнечная активность.

Грозит ли разворот железного потока катастрофой

Ученые подчеркивают: обнаруженное изменение во внешнем ядре Земли не представляет опасности для людей и не влияет напрямую на климат.

Речь идет о глубинном природном процессе, который происходил на огромной глубине и был обнаружен благодаря точным измерениям магнитного поля. Он не означает, что ядро планеты остановилось, что Земля начнет вращаться иначе или что магнитная защита внезапно исчезнет.

Однако открытие важно для понимания устройства планеты. Внешнее ядро Земли остается одним из самых труднодоступных объектов для изучения, а спутниковые наблюдения позволяют ученым буквально по магнитным следам восстанавливать происходящее на глубине тысяч километров.

Может ли Земля потерять магнитное поле

Разворот потока под Тихим океаном не означает исчезновения магнитного поля Земли. Геомагнитный щит создается сложным движением жидкого металла во всем внешнем ядре, а не только одним локальным потоком.

Магнитное поле действительно менялось на протяжении истории планеты. В прошлом северный и южный магнитные полюса неоднократно менялись местами. Такие события называют инверсиями магнитного поля, однако они происходят на больших временных масштабах и не связаны напрямую с одним обнаруженным разворотом потока.

В нынешнем исследовании ученые не заявляют о приближающейся смене магнитных полюсов. Их вывод касается того, что движение вещества в глубинах планеты может быть более изменчивым, чем считалось ранее.

Почему открытие важно для науки

Земное ядро невозможно исследовать так же, как поверхность планеты или атмосферу. До него нельзя пробурить скважину или отправить аппарат. Поэтому каждая новая возможность увидеть косвенные следы процессов в глубинах помогает уточнять устройство Земли.

Спутниковые миссии показали, что поток расплавленного железа способен резко менять направление в масштабах одного десятилетия. Это ставит перед учеными новые вопросы: насколько часто происходят подобные развороты, связаны ли они с движением внутреннего ядра и могут ли заранее указывать на будущие изменения магнитного поля.

Специалисты ESA рассчитывают, что продолжение наблюдений миссии Swarm поможет выяснить, как будет вести себя восточный поток под Тихим океаном в ближайшие годы.

Что известно об открытии к этому моменту

Поток жидкого железа изменил направление примерно в 2010 году, однако установить это удалось после многолетнего анализа данных.

Изменение произошло во внешнем ядре Земли под экваториальной частью Тихого океана на глубине около 2,2 тысячи км.

Жидкий металл начал двигаться не слабо на запад, как ранее, а значительно активнее на восток.

Причина необычного процесса пока остается неизвестной.

После 2020 года восточный поток, по данным ученых, начал ослабевать.

Обнаруженное явление не несет непосредственной угрозы людям или климату, но имеет значение для изучения магнитного поля Земли, спутников и навигационных систем.

