«Не обязательно ложь»: Тина Стойилкович про любовные треугольники
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов
Любовный треугольник не всегда основан на лжи. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала актриса Тина Стойилкович на премьере фильма «Пропасть».
Артистка отметила, что в жизни бывают разные обстоятельства и не всегда именно обман приводит к образованию любовного треугольника. Например, когда человек еще не до конца смог разобраться в одних романтических отношениях, и в то же время у него начали намечаться другие.
«Не обязательно это должна быть ложь, мне кажется. Особенно в таком мире, где модны свободные отношения», — подчеркнула Стойилкович.
Актриса призналась, что сама никогда не была одной из граней любовного треугольника. Поэтому она не знает всех нюансов подобных обстоятельств.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в США женщина изменила мужу с другом и потребовала открытых отношений. Изначально этот союз строился на моногамии и консервативных семейных ценностях, заверил мужчина. Но через четыре года брака и рождения троих детей ситуация изменилась.
Супруг этой женщины признался, что и сам не был идеальным партнером, так как искал общения на сайтах знакомств. Но физических измен, по его словам, не было.
