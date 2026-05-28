Неучтенный стаж для пенсии: как восстановить потерянные годы работы

Восстановить неучтенный стаж работы для пенсии можно через Социальный фонд

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Трудовой опыт может не отображаться из-за ошибок в выписках, отсутствия отчетности или потери архивных документов. Однако проверить это можно заранее.

Неучтенный стаж для пенсии может повлиять на право человека выйти на страховую пенсию и на ее размер. Поэтому ждать назначения выплат не стоит: проверить сведения о работе и начисленных пенсионных коэффициентах можно заранее. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Все данные о трудовой деятельности гражданина собраны в индивидуальном лицевом счете (ИЛС). Его ведет Социальный фонд России (СФР). В выписке отражаются учтенные периоды работы, страховые взносы, пенсионные коэффициенты и другие сведения, влияющие на будущую пенсию.

Если человек обнаружил, что несколько месяцев или лет работы в выписке отсутствуют, он может подать заявление о корректировке сведений и приложить документы, подтверждающие спорный период. Такая возможность предусмотрена на портале Госуслуги и разъяснена на официальном сайте СФР.

Как проверить неучтенный стаж для пенсии

Как восстановить неучтенный стаж при начислении пенсии по старости. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Получить выписку из индивидуального лицевого счета можно через Госуслуги или в клиентской службе Социального фонда России.

В документе необходимо проверить:

все ли работодатели указаны;

совпадают ли даты приема на работу и увольнения;

отражены ли периоды ухода за ребенком, службы в армии или получения пособия по безработице;

начислены ли пенсионные коэффициенты;

не отсутствуют ли отдельные годы или месяцы трудовой деятельности.

Особенно внимательно стоит проверить периоды работы до 2002 года, деятельность в организациях, которые были ликвидированы, работу по старой трудовой книжке и периоды, когда работодатель мог не передать сведения в пенсионную систему.

Почему появляется неучтенный стаж

Как восстановить неучтенный стаж при начислении пенсии по старости. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Неучтенный стаж появляется по разным причинам. Например, работодатель не передал данные, в трудовой книжке допущена ошибка, запись плохо читается, организация закрылась, а документы были переданы в архив не полностью.

Правила учета различаются в зависимости от времени работы. Периоды до регистрации человека в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС) подтверждаются документами работодателя, государственных органов или архивов.

Периоды работы после регистрации в системе ОПС подтверждаются сведениями индивидуального учета, которыми располагает Социальный фонд России. При этом работа с 2002 года включается в страховой стаж только при начислении и уплате страховых взносов.

Как восстановить неучтенный стаж

Как восстановить неучтенный стаж при начислении пенсии по старости. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Основным документом для подтверждения работы остается трудовая книжка. Однако если в ней отсутствует запись, есть неточность или сама книжка утрачена, гражданин может представить другие подтверждения.

Социальный фонд России принимает:

письменный трудовой договор;

справку от бывшего работодателя;

выписку из приказа о приеме на работу или увольнении;

лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы;

справки о начисленных и уплаченных страховых взносах;

архивные справки;

иные документы, подтверждающие место и период работы.

Документы должны содержать фамилию, имя и отчество работника, дату его рождения, место работы, должность, период трудовой деятельности, номер и дату выдачи справки, а также основание ее оформления — например, приказ или лицевой счет.

Что делать, если бывший работодатель закрылся

Как восстановить неучтенный стаж при начислении пенсии по старости. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Если организация, в которой человек работал, продолжает существовать, запросить документы можно у работодателя. Копии документов, связанных с работой, должны быть предоставлены сотруднику бесплатно не позднее трех рабочих дней после подачи заявления.

Если компания ликвидирована, документы следует искать у ее правопреемника, в вышестоящей организации или в архиве. В архив можно направить запрос с указанием фамилии, периода работы, названия организации и должности.

Особенно часто архивные выписки требуются людям, которые работали еще в советское время или в 1990-е годы, когда сведения о работе могли не попасть в современные электронные базы.

Можно ли подтвердить неучтенный стаж свидетелями

Как восстановить неучтенный стаж при начислении пенсии по старости. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В некоторых случаях периоды работы на территории России до регистрации гражданина в системе обязательного пенсионного страхования могут быть подтверждены свидетельскими показаниями.

Для этого нужны показания не менее двух свидетелей, которые работали вместе с заявителем у одного работодателя и могут подтвердить сам факт трудовой деятельности.

При этом свидетели не могут подтвердить характер работы, например особые или вредные условия труда, от которых может зависеть досрочный выход на пенсию. Такие обстоятельства должны доказываться документами.

Какие нерабочие периоды могут войти в стаж

В страховой стаж могут включаться не только годы официальной работы. Социальный фонд России учитывает ряд так называемых нестраховых периодов, если до них или после них человек работал и за него начислялись либо уплачивались страховые взносы.

К таким периодам относятся:

военная служба по призыву;

уход одного из родителей за каждым ребенком до полутора лет, но не более шести лет в общей сложности;

уход за человеком с инвалидностью I группы, ребенком с инвалидностью или гражданином старше 80 лет;

получение пособия по безработице;

проживание с супругом-военнослужащим в местности, где не было возможности трудоустройства, в пределах установленного законом срока;

проживание за границей с супругом, направленным на дипломатическую работу.

Например, период ухода за ребенком подтверждается свидетельством о рождении и документами, позволяющими установить достижение им возраста полутора лет. Период получения пособия по безработице подтверждается справкой службы занятости.

Как подать заявление на корректировку неучтенного стажа

Если в выписке обнаружился неучтенный стаж для пенсии, необходимо подать заявление о корректировке индивидуального лицевого счета в Социальный фонд России.

Сделать это можно через портал Госуслуги в сервисе «Корректировка индивидуального лицевого счета в СФР». К заявлению нужно приложить документы, подтверждающие отсутствующие сведения о работе или других периодах.

Также гражданин вправе обратиться в клиентскую службу Социального фонда России лично. Сотрудники фонда рассмотрят предоставленные документы и при наличии оснований внесут изменения в индивидуальный лицевой счет.

Что делать, если стаж не восстановили

Как восстановить неучтенный стаж при начислении пенсии по старости. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Если Социальный фонд России отказался включить неучтенный период в стаж, гражданину должны объяснить причину решения. Нередко проблема связана с отсутствием необходимых реквизитов в справках, нечитаемыми записями в трудовой книжке или невозможностью подтвердить уплату страховых взносов за более поздние периоды работы.

В таком случае можно запросить дополнительные документы у работодателя или в архиве, исправить недочеты и повторно обратиться в фонд.

Если человек считает отказ необоснованным, он вправе оспорить решение в вышестоящем отделении Социального фонда России или в судебном порядке. Для сложных случаев, например при подтверждении льготного стажа или работы в ликвидированной организации, может потребоваться консультация юриста по пенсионным вопросам.

Почему не стоит откладывать проверку неучтенного стажа до пенсии

Искать документы за десятки лет до назначения пенсии обычно проще, чем пытаться восстановить их в последний момент. Организация может закрыться, архивные данные — потеряться, а бывших коллег, способных подтвердить работу, со временем станет сложнее найти.

Поэтому проверить индивидуальный лицевой счет полезно заранее, даже если до выхода на пенсию остается много лет. Если в выписке отсутствует работа, служба, уход за ребенком или другой учитываемый период, заявление о корректировке можно подать сразу после обнаружения ошибки.

Неучтенный стаж для пенсии не восстанавливается автоматически только потому, что у человека есть воспоминания о работе или старая запись в документах. Для внесения сведений потребуются официальные подтверждения, а значит, чем раньше начать их собирать, тем меньше риск потерять годы, которые могут повлиять на будущую выплату.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.