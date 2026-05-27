В Энергодаре прогремело более 50 взрывов в результате массированной атаки ВСУ

Часть города осталась без света, полностью пропала связь.

Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар минувшей ночью атаковали украинские беспилотные летательные аппараты. Об этом ТАСС сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

Атака носила беспрецедентный характер. Суммарно зафиксировали свыше 50 взрывов, которые привели к серьезным перебоям в работе критической инфраструктуры.

«В результате атак в городе практически отсутствует связь, часть Энергодара остается без электроснабжения», — заявила Яшина.

По предварительным данным, жертв среди мирного населения удалось избежать. Все профильные службы города переведели на усиленный режим работы.

Предыдущий удар по городу был нанесли 23 мая, когда осколками посекло восемь служебных автобусов, предназначенных для перевозки персонала Запорожской АЭС.

