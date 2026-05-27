Муфтий Равиль Гайнутдин поздравил мусульман с Курбан-байрамом

Тысячи мусульман собираются в эти минуты у стен Соборной мечети в Москве. Верующие отмечают Курбан-байрам — праздник жертвоприношения, один из главных в исламской религии. Мусульман поздравил президент России Владимир Путин.

Курбан-Байрам знаменует окончание хаджа — паломничества в Мекку и Медину в Саудовской Аравии.

В Петербурге главной площадкой стала Соборная мечеть на Петроградской стороне. Прихожане совершают омовение и читают праздничную молитву. Всего же в России более 20 миллионов последователей ислама. Верующих с Курбан-байрамом также поздравил муфтий Равиль Гайнутдин.

«Курбан сближает не только человека, его сердце с Аллахом, но и сближает с соседями, родными, близкими, друзьями. И это, безусловно, имеет глубокий смысл гуманизма нашей религии», — сказал председатель Духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдин.

А эти кадры приходят из Мекки — центра всего мусульманского мира, куда, несмотря на напряженность в регионе, прибыло рекордное за последние годы число паломников — больше полутора миллионов человек.

Сейчас верующие со всего мира совершают один из главных обрядов хаджа — ритуал побивания камнями. Паломники собираются у гигантских столбов и каждый должен бросить в них камни, собранные накануне в пустыне. Для мусульман этот обряд имеет особое духовное значение. Он символизирует отказ от греха и внутреннюю борьбу со злом.

