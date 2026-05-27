«Сокол» против «Хорнета»: как российские бойцы сбивают американские дроны с ИИ

Фото, видео: 5-tv.ru

Необходима заранее выстроенная инфраструктура, оружие и доля смекалки.

Даже новые поставки хваленой иностранной техники не способны улучшить положение ВСУ на фронте. Наши дроны-перехватчики в зоне спецоперации эффективно поражают самые современные беспилотники западного производства. «Умная техника» оказалась бессильна перед смекалкой российских операторов. В этом убедился корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

На этом видео — перехват американского дрона-камикадзе самолетного типа «Хорнет». Он оснащен искусственным интеллектом и способен сам обнаруживать и атаковать цель бесшумно и на большой скорости. Очень опасное оружие. Поэтому эмоции операторов, только что спасших чью-то жизнь, понятны.

— Как-то растет понимание их тактики?

«Да, уже понимание идет. Маршрут полетов уже узнаешь. Они летят низко и быстро. Летают по бетонкам, по дороге, над дорогой летают. Выискивают, как сказать, машины», — рассказал командир подразделения противодействия БПЛА группировки «Центр» Марсель Якупов.

Этот перехват был бы невозможен без заранее выстроенной инфраструктуры. Самое востребованное на фронте оружие не выглядит зрелищно — обычный ящик под маскировочной сетью. Но сейчас именно оно спасает жизни.

Главная угроза для фронтовой логистики сейчас — это дроны-камикадзе «Хорнет». И как всегда на СВО, когда появляется очередная угроза, требуется системное решение по ее нейтрализации. И вот часть этой системы — радиолокационная станция. Бьет на десятки километров, видит сектор 90 градусов и в случае обнаружения цели передает сигнал операторам дронов-перехватчиков.

Эта модель называется «Сокол». Выглядит она довольно просто: планер из пенопласта, простейшие органы управления, правда, камера хорошая. Впрочем, экономика войны диктует свои условия: одноразовый дрон должен быть дешевле поражаемой цели.

— То есть он вообще очень легкий, правильно?

«Очень легкий. Летает быстро. Маневренный, имеет большой запас хода. На нем можно летать до двух часов. Также имеет цифровую камеру. Качество видео очень хорошее. Замечаем цели на дальнем расстоянии. Имеет дистанционную систему подрыва», — пояснил инженер расчета БПЛА «Сокол» группировки «Центр» Дмитрий Коршунов.

После того, как дрон готов, начинается дежурство. Мы ждем больше часа, прежде чем появляется цель. Мы даже слышим ее. «Сокола» запускают на фоне гула ударного дрона.

— Мы слышим дрон — жужжит. Тот, который мы сейчас пытаемся перехватить, — мы его слышим.

На этот раз догнать цель не получилось. Она лишь зацепила наш сектор и быстро покинула его. Но на счету только этого расчета отдельного батальона беспилотных систем группировки «Центр» уже больше десяти подтвержденных «Хорнетов» — не считая разведчиков.

«Вижу, как точка какая-нибудь пролетает, начинаю пикировать в эту точку. Самое сложное — обнаружить цель. Догнать ее не так тяжело, потому что она идет напрямки, она никуда не поворачивает. И на максимальной скорости нашего борта догоняем его», — рассказал командир расчета БПЛА «Сокол» группировки войск «Центр» Виталий Спиридонов.

Оператор Виталий Спиридонов скромничает. На кадрах объективного контроля хорошо видно, как легкий перехватчик бросает ветром из стороны в сторону и какое мастерство требуется, чтобы на такой скорости подойти к цели. Выручает дистанционный подрыв. Таран (а только этот способ разрешен за пределами зоны СВО) был бы менее эффективен.

«На большой скорости тяжело зайти на него на пикирование — то есть тараном сбить, — и приходится пользоваться дистанционным подрывом. Это подлетать как можно ближе к нему и уже тогда детонировать», — добавил Спиридонов.

Важная деталь: стрелковым оружием дроны самолетного типа сбиваются плохо, так как уязвимая площадь ничтожно мала, и даже с простреленными в решето крыльями они продолжают полет. Пока самый эффективный способ борьбы с ними — дроны-перехватчики.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.