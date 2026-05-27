Суд оправдал участкового по делу о теракте в «Крокусе».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Служители Фемиды не увидели связи между миграционным нарушением и действиями террористов.

В Тверской области суд вынес оправдательный приговор старшему участковому уполномоченному полиции Антону Петухову. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Стража порядка обвиняли в халатности — якобы он не принял мер в отношении двух иностранцев, которые оформили фиктивную регистрацию, а впоследствии стали фигурантами дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». По версии следствия, Петухов знал о нарушении миграционного законодательства, но не проинформировал профильное подразделение и не инициировал проверку.

Однако суд встал на сторону полицейского. Решающим доводом для оправдания послужил тот факт, что прямой взаимосвязи между исполнением Петуховым должностных обязанностей и участием нарушителей в террористической атаке попросту не установили.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. Вооруженные люди в камуфляже ворвались в зал, открыли прицельный огонь по зрителям и подожгли помещения. Жертвами стал 151 человек, еще свыше 600 получили ранения. Исполнители действовали под постоянным контролем зарубежных кураторов и фиксировали свои действия на телефон, посылая видеоотчеты организаторам в онлайн-режиме.

