Не дайте себя обмануть: как выбрать мороженое с хорошим составом

Роспотребнадзор: в пломбире не должно быть растительных жиров

Выбрать хорошее мороженое не так сложно, если внимательно прочитать этикетку. Первое, на что стоит обратить внимание, — точное название продукта. Оно помогает понять, из чего изготовлен десерт и сколько в нем молочного жира. Во всех нюансах разобрались в материале 5-tv.ru.

По данным Роспотребнадзора, молочное мороженое содержит не более 7,5% молочного жира, сливочное — от 8 до 11,5%, а пломбир — не менее 12%. Если в продукт добавили смесь молочного и растительного жиров, производитель обязан обозначить его как мороженое с заменителем молочного жира.

Какой состав должен быть у хорошего мороженого

Основой классического молочного мороженого, сливочного мороженого или пломбира являются молочные ингредиенты. В составе могут быть указаны молоко, сливки, сливочное масло, сухое молоко, сахар, ваниль, какао, шоколад, ягоды, орехи или другие вкусовые добавки.

Главное правило: в молочном мороженом, сливочном мороженом и пломбире не должно быть растительных жиров. Если на упаковке пломбира указаны пальмовое, кокосовое или иное растительное масло как часть жировой основы, такой продукт не соответствует заявленному наименованию.

Растительные жиры сами по себе не делают продукт опасным, однако покупатель должен понимать, что выбирает. В мороженом с заменителем молочного жира такая добавка разрешена, но ее доля не должна превышать половины всей жировой составляющей продукта. Если жир в десерте полностью растительный, он должен называться уже не мороженым, а замороженным десертом, указывает Роскачество.

Пломбир, сливочное или молочное: что лучше

Выбор зависит от вкуса и рациона человека. Пломбир обычно имеет более насыщенный сливочный вкус, поскольку содержит больше молочного жира. Сливочное мороженое менее жирное, но также изготавливается на молочной основе. Молочное мороженое подойдет тем, кто хочет более легкий десерт.

При этом слово «пломбир» не означает, что продукт автоматически полезнее других видов мороженого. Он калорийнее из-за повышенной жирности, поэтому размер порции тоже имеет значение.

Если хочется именно классическое мороженое на молочной основе, на упаковке следует искать слова «пломбир», «сливочное мороженое» или «молочное мороженое», а затем проверять, нет ли в составе растительных жиров.

Нужно ли бояться стабилизаторов в мороженом

Длинный состав не всегда говорит о плохом качестве продукта. В мороженое могут добавлять стабилизаторы и загустители: например, камедь рожкового дерева, гуаровую камедь, каррагинан или желатин.

Такие компоненты помогают сохранять форму десерта, делают текстуру более однородной и замедляют образование крупных кристаллов льда. Их наличие на упаковке не означает, что перед покупателем некачественный продукт.

Гораздо важнее проверить, соответствует ли состав названию мороженого, не истек ли срок годности и правильно ли продукт хранился.

Как понять, что мороженое уже размораживали

Даже мороженое с хорошим составом может оказаться испорченным, если его неправильно перевозили или хранили.

От покупки стоит отказаться, если упаковка деформирована, стаканчик или брикет потеряли форму, продукт выглядит помятым либо покрыт крупными кристаллами льда. Такие признаки могут говорить о том, что мороженое уже размораживалось, а затем было заморожено повторно.

Роспотребнадзор предупреждает: кристаллики льда в продукте могут указывать на нарушение температурного режима. Повторная заморозка ухудшает не только вкус и консистенцию, но и безопасность продукта.

Качественное закаленное мороженое должно сохранять форму, быть твердым в момент покупки и равномерно таять. Если десерт уже в морозильной витрине оказался слишком мягким, брать его не стоит.

Что проверить на упаковке мороженого

Перед покупкой нужно найти на этикетке наименование продукта, состав, дату изготовления, срок годности, условия хранения, производителя и массу порции.

Вес мороженого должен указываться в граммах, а не только в миллилитрах. Объем продукта зависит от его взбитости и не всегда показывает, сколько десерта действительно находится внутри упаковки.

Особенно внимательно стоит читать упаковки с крупными надписями «сливочный вкус», «ванильный», «кремовый» или «как пломбир». Эти слова могут описывать вкус или оформление, но не заменяют официального наименования продукта.

Если покупателю нужен именно пломбир, на этикетке должно быть прямо указано слово «пломбир», а в составе не должно быть заменителей молочного жира.

Как выбрать мороженое ребенку

Для ребенка лучше выбирать мороженое с понятным составом, без большого количества ярких украшений, неизвестных наполнителей и слишком насыщенных красителей. Если у ребенка есть аллергия на молоко, орехи, шоколад, ягоды или другие продукты, состав необходимо проверять особенно внимательно.

Мороженое не стоит покупать с рук, в палатках без холодильного оборудования или в местах, где невозможно оценить условия хранения. Упаковка должна быть целой, а сам десерт — твердым и правильно замороженным.

Также важно помнить, что мороженое остается сладким продуктом. Даже качественный пломбир содержит сахар и не должен заменять полноценный прием пищи.

Полезно ли мороженое в жару

Мороженое может ненадолго освежить в жаркую погоду и стать приятным десертом, однако спасением от перегрева оно не является. При высокой температуре воздуха важнее пить воду, находиться в тени, носить головной убор и избегать длительного пребывания на солнце.

Людям с непереносимостью лактозы, аллергией на молочные продукты, сахарным диабетом или заболеваниями желудочно-кишечного тракта выбор мороженого лучше обсуждать с врачом либо внимательно подбирать продукт под индивидуальные ограничения.

Главное правило при выборе мороженого

Хорошее мороженое начинается не с красивой упаковки, а с честной этикетки. Если покупатель выбирает пломбир, в его составе должны быть молочные ингредиенты и не менее 12% молочного жира — без растительных заменителей. Если производитель использовал растительные жиры, это должно быть прямо указано в названии продукта.

Проверка состава, срока годности и состояния упаковки займет всего несколько секунд, но поможет купить десерт, который окажется не только вкусным, но и безопасным.

