Полянский: российскую позицию по теракту в ЛНР на заседании ОБСЕ слушал весь зал

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Представители России отметили, что Украина наносит прицельные удары по гражданским объектам.

Позицию России относительно удара ВСУ по Старобельску на специальном заседании постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) слушал весь зал. Об этом РИА Новости рассказал постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

Заседание организации созвали в Швецарии 26 мая для того, чтобы обсудить ответные меры России на теракт в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Российские представители добивались отдельного обсуждения произошедшей трагедии, но этот запрос отклонили. Причем, по словам Полянского, ответ на него Москве дали лишь 25 мая, и в сообщении не содержалось «и намека» на осуждения действий Киева.

Однако на заседании во вторник российским дипломатам все же удалось выступить.

«Зал был полный, практически все европейские делегации выступили. Мы подробно изложили нашу позицию по Старобельску, привели статистику и объяснили причины ответных российских ударов. Мы сказали все, что хотели сказать», — отметил постпред.

Российская сторона подчеркнула, что ВСУ наносят целенаправленные удары по гражданским объектам, и атака на колледж в Старобельске тому трагичный пример.

Наши же войска наносят точечные удары по военной инфраструктуре. А все жертвы — это результат работы украинских систем ПВО, которые размещают в жилых районах.

Полянский также отметил, что обстановка на заседании организации была эмоциональной. А представители западных стран повторяли «свои привычные мантры».

В понедельник МИД России объявил, что теракт в Старобельске стал последней каплей в чаше терпения. Поэтому Вооруженные силы России начнут наносить системные удары по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве.

В связи с чем ведомство рекомендовало иностранным гражданам, в том числе и дипломатам, покинуть столицу Украины как можно скорее.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что западные страны делят погибших детей на удобных и неудобных жертв в атаке на ЛНР. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.