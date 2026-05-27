Выкололи глаза и отрезали язык: пропавшего подростка нашли убитым в заброшенном доме

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Местные жители перекрыли дорогу и потребовали смертной казни для виновных, а полиция задержала около десяти человек для допроса.

Тело 15-летнего подростка, пропавшего в индийском городе Джевар, обнаружили в заброшенном доме в соседней деревне Рохи. Он исчез 21 мая после того, как вышел из дома и не вернулся. Мальчика убили с особой жестокостью. Об этом сообщило издание Times of India.

Родственники сначала пытались найти мальчика самостоятельно, после чего обратились в полицию. Правоохранители зарегистрировали заявление о пропаже несовершеннолетнего и сформировали несколько поисковых групп.

Поздним вечером следующего дня семья получила информацию, что в заброшенном доме в деревне Рохи обнаружено тело ребенка. Прибывшие на место родственники и полицейские опознали погибшего.

Что известно об убийстве подростка

По данным Times of India, тело подростка находилось в помещении и лежало в луже крови. В комнате стоял запах разложения. Мальчика убили с особой жестокостью. Ему выкололи глаза, отрезали язык и гениталии. На теле были следы ожогов.

После всех издевательств убийца помочился на труп.

Представитель полиции Большой Нойды Сартхак Сенгар заявил, что окончательные выводы должны быть сделаны после судебно-медицинской экспертизы.

Родители подозревают друзей погибшего

Родственники жертвы считают, что к его гибели могут быть причастны знакомые подростка. На основании подозрений семьи полиция доставила на допрос около десяти человек.

Правоохранители также проверяют версию похищения. Однако сейчас полиция не нашла признаков того, что за ребенка требовали выкуп или его удерживали ради получения денег.

Жители Джевары вышли на протест после убийства

Гибель подростка вызвала возмущение среди местных жителей. После передачи тела семье люди собрались в районе Джевары и перекрыли дорогу примерно на четыре часа.

Участники протеста потребовали немедленно задержать виновных и назначить им смертную казнь. На место прибыли усиленные наряды полиции и руководство местных правоохранительных органов.

Сотрудники полиции заверили родственников погибшего и жителей города, что дело раскроют, а все причастные понесут ответственность. После этого семья прекратила протест и провела похороны мальчика.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.