Массированный удар по городу продолжался всю ночь.

Ночью ВСУ атаковали Севастополь беспилотниками и ракетами. Об этом в канале в мессенджере МАКС сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«В Севастополе военные и мобильные огненные группы всю ночь отражали комбинированную атаку. ВСУ атаковали город различными воздушными средствами, предварительно, и ракетами Storm Shadow», — проинформировал глава Севастополя.

Он также уточнил, что силы ПВО перехватили более 20 украинских дронов в районе Северной стороны, Фиолента и бухт Севастопольской и Омега.

По предварительной информации, пострадавших нет, но есть повреждения.

Одна из ракет попала в здание Южного управления центрального банка, что привело к возгоранию крыши. В соседних постройках взрывной волной повредило окна и балконы. На Ластовой площади также от ударной волны повреждения получили восьмиэтажный многоквартирный дом. В этом здании пострадали фасад, окна и балконы.

По предварительным данным, ракета также повредила административное строение на улице Гоголя. Здание уже длительное время не используется. Но взрывная волна привела к повреждениям соседних построек.

Ранее 5-tv.ru писал, что от падения обломков ракеты ВСУ в Таганроге загорелись машины. Около пяти часов утра в городе прогремел взрыв, объявили воздушную тревогу. В результате отражения атаки фрагменты ракеты упали на транспортные средства, что привело к возгоранию.

