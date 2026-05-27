«Я похоронил 33 человека»: на что пошел актер Влад Прохоров ради будущей карьеры

Как сказалась психологически на нем та история? И почему актер называет себя травмированным человеком?

У каждого человека есть свои маленькие секреты, о которых со временем можно вполне легко рассказать и даже где-то посмеяться. Так, например, актер Влад Прохоров в интервью 5-tv.ru признался, что когда-то похоронил 33 человека. Об этом он рассказал на премьере сериала от ИВИ «История его служанки».

Исполнитель роли Сережи Жукова в фильме «Руки вверх!» вспомнил, как по окончании Школы-студии МХАТ ради более глубокого понимания жизни и расширения творческого потенциала устроился работать в похоронное бюро.

«В похоронном бюро работал. Я похоронил 33 человека, проводил в последний путь. Была пандемия, я оканчивал Школу-студию МХАТ, и мне для актерского опыта интересно было познать, что такое похороны. Мне было интересно увидеть людей, которые прощаются и провожают в последний путь своего близкого человека. И я считаю, что мне помогает в актерской профессии вот этот опыт», — поделился актер, намекнув, что при надобности может организовать скидочку, контакты сохранились.

Прохоров заверил, что работа в таком месте никак не сказалась на нем психологически. По его словам, каждый актер сам по себе травмированный человек, так сказать, «ку-ку».

Он также отметил, что он из тех людей, которые чтят традиции, в том числе похоронную процессию. По его словам, все должно быть по правилам и по канонам, ведь это уважение к усопшему и возможность достойно с ним попращаться.

