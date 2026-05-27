Алкоголизм выходного дня: почему нельзя выпивать даже раз в неделю

С нетерпением ждете выходных, чтобы отправиться в бар? Похоже, вам пора пересмотреть жизненные принципы и привычки.

В алкогольной зависимости есть одна важная особенность — регулярность употребления. И даже если человек позволяет себе выпить только раз в неделю, при условии стабильности повторений речь может идти о зависимости. Как рассказала журналистам РИА Новости психиатр-нарколог Юлия Перминова, восприятие горячительных напитков у всех разное, а потому и пристрастие у одних развивается быстро, а у других тихо подкрадывается годами.

Как отметила врач, обращать внимание стоит на свое состояние перед застольем. Если человек выпивает только на выходных, но постоянно, и желание налить рюмку ближе к пятнице становится навязчивой идеей, это говорит об уже сформированной зависимости. Алкоголизм, по ее словам, это хроническое заболевание, проявляющееся как на психическом, так и на физическом уровне. И дело даже не в объемах возлияний.

«Именно при наличии клиники и определенных изменений в организме врачи могут говорить о формировании алкоголизма, а не по количеству выпиваемого алкоголя и частоте употребления», — заявила Перминова.

Нарколог также сообщила, что восприятие спиртного у людей различается — кто-то попадает в плен зеленого змея быстро, а кто-то долго не замечает, что изменения уже происходят, и тяга к горячительным напиткам постепенно становится невыносимой. Из-за этого и трудно определить, сколько и как часто можно выпивать без риска. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) придерживается мнения, что не существует абсолютно безопасной дозы алкоголя, как и частоты употребления.

«Есть такое понятие — „алкоголизм выходного дня“. Если алкоголизация происходит регулярно, и ожидание выходных, желание пить становятся навязчивой идеей, это уже зависимость», — заключила врач.

