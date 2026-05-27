Рассчитывают на эмоции жертвы: как мошенники обманывают дачников

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Схем, как заполучить деньги и персональные данные человека, становится все больше и больше. Важно внимательно проверять любую поступающую информацию.

Владельцы дачных и загородных участков стали получать фальшивые уведомления о штрафах. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в беседе с РИА Новости.

По его словам, мошенники рассылают сообщения, в которых утверждается, что на участке якобы выявлено нарушение. К письму прилагается ссылка для «оплаты штрафа со скидкой».

Когда человек переходит по ссылке и вводит свои данные, злоумышленники моментально перехватывают доступ к личному кабинету на портале Госуслуг.

Гаврилов отметил, что схема рассчитана на эмоциональную реакцию жертвы: люди пугаются штрафа и спешат оплатить его, не проверяя информацию.

Он напомнил, что все контрольные мероприятия должны быть отражены в Едином реестре контрольных мероприятий (ЕРКНМ). Если участок там не фигурирует, а постановление пришло, то это точно обман.

«Также можно записаться на личный прием в территориальное управление Росреестра либо обратиться по телефонам, указанным на официальном сайте ведомства. На обжалование отведено десять дней с момента получения постановления, адрес территориального органа указан в самом документе», — добавил Гаврилов.

Парламентарий подчеркнул, что, если данные уже введены по вредоносной ссылке, необходимо немедленно сменить пароль, завершить активные сессии, проверить банковские счета и обратиться в полицию.

Гаврилов также подчеркнул, что штрафы оформляются только постановлением, которое вручается лично, отправляется заказным письмом или поступает через Госуслуги. Уведомления в мессенджерах, соцсетях и СМС с запросом персональных данных — 100% мошеннические.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, мошенники стали пугать владельцев участков несуществующими штрафами за «нецелевое использование земли», «несвоевременную постановку дома на кадастровый учет» или «неправильную борьбу с сорняками».

Кроме того, весной участились рассылки о необходимости «ремонта водопровода, электросетей, спила деревьев» или оплаты фиктивных «долгов» по даче. Некоторые предлагают даже платное сопровождение для «соблюдения новых требований законодательства».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.