Конституционный суд ограничил выплаты по ОСАГО 400 тысячами рублей

Рост цен на запчасти увеличил разрыв между оценочной и рыночной стоимостью ремонта. Однако это не повод перекладывать риски на страховые организации.

В России водители не смогут взыскать по ОСАГО больше 400 тысяч рублей. Точку в спорах о взыскании убытков — поставил Конституционный суд.

Поводом для разбирательства, как пишут «Известия» — стал рядовой спор между потерпевшим в ДТП и страховщиком. Компания оценила ущерб в 320 тысяч рублей. Однако автосервис насчитал почти в полтора раза больше. Владелец разбитого авто взыскал разницу через суд.

Но теперь такой подход признали неконституционным. Высшая инстанция подчеркнула — рост цен на запчасти увеличил разрыв между оценочной и рыночной стоимостью ремонта. Однако это не повод перекладывать риски на страховые организации.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, средняя цена ОСАГО для начинающих водителей выросла почти на 20% за год — до 25 тысяч рублей. Дороже страховка обойдется и тем, кто часто попадает в ДТП, — в среднем до 32 с половиной тысяч.

Рост цен связан с решением Центробанка расширить тарифный коридор. Страховщики отреагировали предсказуемо — подняли ценники, чтобы компенсировать убытки.

