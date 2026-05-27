Папе Римскому Льву XIV подарили руль от провального первого электрокара Ferrari

Фото: www.globallookpress.com/Gomez/Vatican Pool/ Spaziani

Понтифик получил уникальную возможность испытать Ferrari Luce, но полный комплект деталей авто до него не доехал.

Папе Римскому Льву XIV одному из первых позволили оценить качества новой полностью электрической модели автомобиля марки Ferrari, которая обернулась для компании серьезными потерями и рухнувшими акциями. Однако, кроме этого руля, глава католической церкви ничего оценить и не смог — других частей машины, кроме баранки, ему ничего не подарили. Об этом сообщают журналисты газеты La Repubblica.

Представители руководства Ferrari, в том числе президент Джон Элканн, рассказали Папе о новом автомобиле в версии Luce голубоватого цвета. Машина была представлена ему в летней папской резиденции в Кастель-Гандольфо. Понтифику позволили посидеть в автомобиле, а потом забрали его, в качестве сувенира подарив руль. С рулем Лев XIV и остался.

Папа Римский Лев XIV, увидев новый электрокар, поинтересовался у гостей, не это ли первый четырехдверный автомобиль Ferrari, после чего устроился в водительском кресле. Его гости отметили, что Luce — первая пятиместная машина компании. И если после этого понтифик понадеялся на щедрый подарок, он, очевидно, разочаровался.

Электрокар Ferrari был представлен 26 мая, акции компании после этого упали более чем на 8%. Цифра небольшая, но компании такой показатель обошелся в пять миллиардов евро, что сопоставимо с примерно девятью тысячами новых машин по 550 тысяч (почти 46 миллионов в пересчете на рубли. — Прим. ред.) каждая. Самая дорогая традиционная модель Ferrari стоит максимум 460 тысяч евро или 38 миллионов рублей.

Специалисты Ferrari называют Luce статусным продуктом, на прибыль от продаж они не рассчитывали. Но бывший президент компании Лука ди Монтедземоло, руководивший командой на «Формуле-1», заявил, что, оставшись на этом направлении, предприятие рискует разрушить легенду. Он также выразил пожелание, чтобы с электрокара сняли табличку с гарцующим конем — фирменную эмблему Ferrari. В разработке участвовал экс-глава отдела дизайна Apple Inc. Джонатан Айв, но эксперты все равно сравнили машину с компьютерной мышкой.

