Известный сценарист и продюсер мультсериала «Симпсоны» Дэн Грини, который предсказывал мировые события, 26 мая официально объявил о начале своей президентской кампании 2028 года в США. Об этом написало издание People.

В своем предвыборном видеоролике он позиционирует себя как «прогрессивного республиканца в традициях Авраама Линкольна и Тедди Рузвельта». Он также отметил, что его дар предвидения поможет изменить Америку.

Грини подчеркнул, что его программа строится на восстановлении демократии в стране, внедрении всеобщего здравоохранения и поддержке «Зеленого нового курса».

К ролику, в котором он объявляет о притязаниях на кресло главы Белого дома, сценарист «Симпсонов» подошел так же творчески, как к сериалу про желтых человечков.

Он облачился в образ старца, а в финале видеоролика с юмором обыграл свою репутацию «пророка», намекая на знаменитый эпизод с «президентом Трампом». Затем Грини «вспомнил», что учился на юриста в Гарварде и скинул облачение «мага», под которым был деловой костюм.

«Я бы с удовольствием помог, но я не юрист. Я всего лишь самопровозглашенный пророк… который учился в юридической школе, окончил ее, сдал экзамен на адвоката… Подождите! Я же юрист!» — пошутил Грини.

В обращении к избирателям он также раскритиковал нынешнее состояние Республиканской партии, отметив, что для многих политиков важны лишь деньги, власть и личная безопасность, а не интересы народа.

Грини известен по эпизоду «Симпсонов» 2000 года, в котором Лиза Симпсон упоминает о «серьезном бюджетном кризисе», который возник в результате правления Трампа.

В интернете годами обсуждают теории о пророчествах из «Симпсонов». В одном из эпизодов 1997 года якобы предсказали теракт 11 сентября, а в серии ​​1998 года предрекли, что Disney купит 21st Century Fox, что и произошло в 2017 году.

Дэн Грини — четырехкратный лауреат премии «Эмми», он также известен своими работами над сценариями для популярных сериалов, таких как «Офис» и «Борат».

