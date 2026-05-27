В бар больше нельзя: что еще суд запретил нижегородскому мажору Корнилову

Фото, видео: 5-tv.ru

Меры приняты для того, чтобы молодой человек не мешал ходу следствия.

Последний звоночек сегодня прозвенел для юноши, которого теперь знает вся страна. Это тот самый владелец желтого «Мерседеса» из Нижнего Новгорода, устроивший резонансное ДТП и наговоривший много неприятного через свои соцсети.

Сыну покойного миллиардера Корнилова сегодня избрали меру пресечения. И сразу один из главных ударов — запрет посещать бары. Что еще нельзя делать хулигану и станет ли эта ситуация для него уроком — разбирался корреспондент «Известий» Павел Матвеев.

Раскройте рты, сорвите уборы — по улицам чешут мальчики-мажоры. Уже не на папиных «Волгах», а на папиных кабриолетах «Мерседес». Времена меняются, феномен — нет.

Сергею Корнилову очень повезло. Чуть вправо, чуть влево — улетел бы на какую-нибудь автобусную остановку и покалечил людей или сам убился. А тут вроде обошлось. Он даже хорохорился поначалу. И не по делу.

— Нищета, не обижайтесь, пожалуйста, на то, что вы не можете позволить себе такую машину. Все прекрасно. Все хорошо, спасибо. Никто не сел, никто не ответственный.

А вот тут неувязочка вышла. В смысле — «никто не ответственный»? В суде-то увидели совсем другого Корнилова. Нет, ну во-первых, наконец, протрезвел.

— Сейчас нахожусь в реабилитационном центре для алкоголиков в связи с длительным употреблением алкогольных напитков.

Во-вторых — замолчал. В-третьих — он извинялся.

— Все сказанные мною слова по поводу аварии не являются истиной. Я так не считаю. Все было сделано под воздействием алкоголя. Искренне сожалею о содеянном.

Но теперь извиняйся — не извиняйся. Чеки из ресторана на 15 тысяч за несколько бокалов для него были нормальным делом. Сыну очень богатого и — увы, уже покойного — человека всего 21. Как многие в его возрасте и статусе, он играл и доигрался.

«Суд в качестве меры пресечения ему избрал такие действия: невозможность пользоваться транспортным средством в течение двух месяцев, невозможность контактировать со свидетелями данного происшествия и невозможность посещать питейные заведения по вечерам», — рассказал юрист Виктор Скрипченко.

Вроде бы наказание несоразмерно преступлению. Ну что такое — два месяца нельзя в бар сходить? Пей дома, раз дружба со спиртным так важна. Но, по словам юристов, это только первая часть ответочки.

«Это нужно для того, чтобы следствие могло идти своим чередом, чтобы он не мог препятствовать этому следствию», — добавил Скрипченко.

И вот в который раз вопрос отцов и детей. Психологи говорят, что вызывающее поведение и желание рассекать пространство там, где не надо, — оно от красивой, но не от хорошей жизни.

«Это привлечение любви. Ребенок привлекает любовь через „попросите любовь, мама, дай мне любовь“. И можно бесконечно привлекать любовь до тех пор, пока ты не повзрослеешь. Они не повзрослеют, они будут продолжать доказывать, пока родители, пока деньги не закончатся. А они не закончатся, соответственно, это будет обида на всю жизнь», — пояснила психолог Анастасия Вертинская.

Получается, в каком-то смысле жалко пацана. Получается, не в плюшках счастье, как говорил Малыш Карлсону. Решение суда для Корнилова-младшего — шанс на новую жизнь. Вопрос в том, как он им воспользуется.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.