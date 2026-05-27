В России заработал обновленный перечень товаров для параллельного импорта

В России официально заработал обновленный перечень разрешенных к параллельному импорту товаров. Соответствующий приказ Министерства промышленности и торговли был опубликован в конце ноября 2025 года, а часть его положений начала действовать спустя шесть месяцев.

Согласно обновленному списку, из него убрали ряд популярных иностранных брендов и категорий. Исчезли ноутбуки, компьютеры, серверы и комплектующие брендов Acer, Asus, Fujitsu, HP, IBM, Intel, Samsung, Toshiba и других; электробритвы Braun; средства для ухода за полостью рта Biorepair.

Также исключили печатную технику и краску Ricoh; игрушки Spin Master; нишевые парфюмерные бренды Juliette has a Gun, Filippo Sorcinelli, MEMO Paris, Vilhelm Parfumerie, Xerjoff и другие.

Как пояснили в Минпромторге, перечень регулярно пересматривается. Товары исключаются, если в России налажено их локализованное производство, на рынке достаточно отечественных аналогов и продолжаются официальные поставки от правообладателей или дистрибьюторов.

В ведомстве заверили, что изменения не скажутся на ассортименте товаров для потребителей. По словам президента РАТЭК Александра Онищука, необходимую продукцию можно будет приобрести через другие каналы — например, трансграничную торговлю или импорт из дружественных стран. Кроме того, на рынке представлены российские аналоги.

Механизм параллельного импорта действует в России с марта 2022 года. Он позволяет ввозить товары без согласия правообладателей. В 2025 году эта мера была продлена, однако Минпромторг последовательно сокращает количество брендов в перечне, делая акцент на развитии отечественного производства и альтернативных поставках.

В апреле 2025 года Минпромторг также усовершенствовал сам перечень: теперь он содержит ссылки на конкретные реестровые записи в Роспатенте, что позволяет более прозрачно отслеживать механизм по товарным знакам.

