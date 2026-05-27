«Заглянуть в себя и услышать там эхо»: Степан Белозеров о своем главном страхе

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Артист сыграл одну из главных ролей в захватывающем триллере «Пропасть» и в полной мере прочувствовал переживания своего героя.

Актер и музыкант Степан Белозеров порассуждал о столкновении с самыми сильными человеческими страхами на премьере триллера «Пропасть», в котором сыграл одну из главных ролей. Картина о выживании и поднятые в ней вопросы заставили артиста задуматься, каково это — оказаться на грани жизни и смерти.

«Это означает столкнуться со своим экзистенциальным ужасом смерти и понять, что Вселенная, которую ты видишь, когда поднимаешь голову наверх, она на самом деле очень большая. Настолько большая, что в твоей голове не поместится… Ты не можешь постигнуть этого. Мне кажется, что в целом столкнуться с пропастью — это как будто заглянуть в себя и услышать там эхо. Это довольно жутко», — сказал Белозеров.

Несмотря на осознание своей ничтожности перед силами Вселенной, над которыми никто не властен, актер не считает себя трусом. Степан Белозеров назвал себя смелым человеком, который способен на отчаянные поступки, если в помощи нуждаются близкие.

Сюжет фильма «Пропасть», дебютном полном метре режиссера Алексея Ионова, строится вокруг троих молодых людей — недавно поженившихся Даши и Саши и бывшего возлюбленного девушки Артема. Отправившись в свадебное путешествие к предгорью Эльбруса, молодожены решились на прыжок с парашютом, пилотом их самолета по стечению обстоятельств стал Артем. Воздушное судно потерпело крушение, и троице пришлось прыгать без подготовки.

Чудом герои остались в живых, но это еще не конец истории. Они оказались подвешенными на стропах над горной пропастью, а под ними разбушевались лесные пожары. Любовный треугольник в борьбе за выживание и попытках разобраться в собственных чувствах. Главных персонажей сыграли Тина Стойилкович, Марк Эйдельштейн и Степан Белозеров.

