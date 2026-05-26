«Хочу нравиться себе в зеркале»: Жасмин похудела на 12 килограммов за год

В чем секрет стройности артистки? Она мучает себя диетами или просто не вылезает из спортзалов?

Певица Жасмин (настоящее имя — Сара Шор) за один год похудела на 12 килограммов. Кардинальное преображение артистки зрители увидят на ее сольном концерте в Москве. О секретах стройности Жасмин рассказала в интервью URA.RU.

По словам певицы, изменения во внешности начались еще в сентябре прошлого года. Тогда она обратилась к нутрициологу, который помог ей выстроить грамотный подход к питанию и нормализовать анализы.

«У меня было очень низкое железо. Когда я сдавала анализы, ферритин (белок, который отвечает за железо) у меня был практически на нуле все время. Я вызывала медсестру: она меня прокапывала. Или же принимала таблетки, чтобы поднять ферритин. Я действительно себя очень плохо чувствовала», — поделилась артистка.

По словам Жасмин, после того, как она взялась за питание, ее показатели пришли в норму. Нет проблем даже с железом. Теперь певица признается, что больше не следит за весом, а обращает внимание на свое самочувствие, которое за последний год изменилось в лучшую сторону.

Артистка убрала из рациона разные масла. В остальном позволяет себе практически все, даже походы в рестораны. Там она скидывает врачу меню, который подсказывает, какие блюда певице можно съесть.

При этом чувства голода Жасмин никогда не испытывает: между основными приемами пищи перекусывает протеиновыми батончиками без сахара. Артистка хочет достигнуть отметки 59 на весах.

«А еще больше мне хочется нравиться себе в зеркале. Я об этом говорила еще осенью, когда только начала работать над собой. Сейчас своей цели я уже почти достигла», — добавила она.

Понятие правильного питания у всех разное. Одни держатся на капустных листьях, а другие жизни не видят без чего-то вредненького. Например, певец Шура открыто признался, что его любимый вид спорта — это регулярные забеги к холодильнику.

Как выразился артист, он «любит пожрать», причем все, кроме рыбы. А сладкое — это отдельная любовь — он поедает тоннами без всяких угрызений совести.

Кстати, о тоннах сладкого. Певица Лолита поделилась, что в попытке бросить курить обзавелась новой пагубной привычкой — поедание леденцов в огромном количестве, особенно, на ночь.

При этом она по-прежнему берет в рот сигарету, только реже.

