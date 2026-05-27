Редкий выход в свет: Александр Лыков с женой пришли на премьеру к сыну Матвею

Звездный наследник сменил фокус с модельного бизнеса на кино — в новом сериале «История его служанки» у Лыкова-младшего главная роль.

Актер театра и кино Александр Лыков с женой Аллой (в течение многих лет работает его директором. — Прим. ред.) порадовали поклонников появлением на премьере сериала от онлайн-кинотеатра «Иви» «История его служанки». Их интерес к проекту особенный — младший сын пары Матвей Лыков играет в нем главную роль. На мероприятии журналисты буквально окружили творческую семью, отец и сын то вместе, то по отдельности позировали фотографам и давали короткие интервью.

У Александра и Аллы Лыковых двое детей. Старшая дочь Екатерина окончила театральный ВУЗ, работала искусствоведом и преподавателем, подарила родителям двух внуков — Давида и Авдотью. Младший Матвей построил публичную карьеру, но начал вовсе не с актерства, а с модельного бизнеса. Он женат на фэшн-дизайнере Джессике Стенерос, супруги воспитывают дочерей Сиенну и Лу.

Матвей Лыков учился в педагогическом вузе на факультете иностранных языков, на четвертом курсе отправился в США по программе Work & Travel, но не смог устроиться на желаемую работу из-за проблем с документами. Зато в модельном агентстве Fusion Model Management с высоким фактурным парнем сразу заключили контракт, благодаря которому он побывал на лучших подиумах мира и был, в том числе, лицом кампаний Jil Sander (Prada Group).

Со временем Лыков решился штурмовать и киноиндустрию. В 2015-м получил главную роль в фильме «Он — дракон», на сегодня в его фильмографии, по данным сервиса «Кинопоиск», 20 проектов. Самый свежий — «История его служанки» — обещает стать российской версией «Бриджертонов». Атмосфера чарующая — золотой век русского дворянства, страсти, интриги и, конечно, большая любовь. Лыков играет вернувшегося с войны графа Николая Шереметьева, которому необходимо срочно жениться, чтобы не лишиться наследства покойной матери. Но он намерен искать настоящее чувство, а не фиктивный брак.

