Не отходя от кассы: Рубио подписал документы с Арменией в аэропорту Еревана

Рубио пробыл в Армении час и подписал документы в аэропорту

За это время политик провел встречу с главой МИД страны Мирзояном, едва сойдя с трапа самолета.

Государственный секретарь США Марко Рубио пробыл в Армении менее часа и покинул страну. Об этом сообщило издание Minval Politika в Telegram-канале.

За это время политик успел провести встречу с главой МИД Армении Араратом Мирзояном и подписал несколько документов прямо в аэропорту Звартноц в Ереване.

Переговоры с Мирзояном прошли не в правительственной резиденции, а прямо в здании терминала аэропорта. Там же стороны подписали ряд документов, связанных с развитием сотрудничества между США и Арменией. В их числе оказался рамочный план по обеспечению поставок минералов и редких ископаемых между странами. Также политик подписали документ о стратегическом партнерстве в рамках проекта, который называют «Путь Трампа во имя международного процветания» (TRIPP).

Кроме того, как сообщал 5-tv.ru ранее, США и Армения оформили устав о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Подробности этого документа не раскрывались.

Короткий визит политика в Армению был сосредоточен на подписании соглашений. Основной акцент был сделан на стратегическом взаимодействии и поставках редких ресурсов.

