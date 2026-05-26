Президент Чехии: в закупке снарядов для ВСУ участвуют в два раза меньше стран

Число спонсоров киевского режима сокращается.

Число стран, которые финансируют чешскую инициативу по закупке снарядов для Украины, сократилось вдвое с декабря 2025 года. Об этом президент Чехии Петр Павел заявил в интервью газете Financial Times.

По словам чешского лидера, теперь взносы в программу делают только девять государств, хотя раньше их было 18. Также Павел отметил, что инициатива обеспечивала до половины всех крупнокалиберных боеприпасов, поступавших украинской армии, поэтому заменить этот механизм будет сложно.

Президент Чехии предложил обсудить дальнейшую судьбу проекта на саммите НАТО в Анкаре. По его оценке, речь идет о важной программе поставок, от которой зависит значительная часть боеприпасов для Киева.

В свою очередь премьер-министр Чехии Андрей Бабиш объяснил сокращение поддержки внутренними проблемами. По его словам, правительство вынуждено перераспределять бюджет в пользу собственных граждан из-за энергетического кризиса.

При этом в Праге не стали уточнять, какие именно страны перестали участвовать в финансировании инициативы.

До этого сообщалось, что Чехия продолжает координировать поставки артиллерийских снарядов Украине через международную сеть. В процессе участвуют дипломаты и торговцы оружием, а сами маршруты поставок трудно отследить.

Прага намерена сохранить за собой координирующую роль, но без увеличения прямого бюджетного финансирования программы. При этом ранее Бабиш во время предвыборной кампании обещал прекратить эту инициативу, однако Чехия продолжила закупки вооружений для Украины.

