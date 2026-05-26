Евросоюз начал подготовку 21-го пакета санкций против России

Фото: www.globallookpress.com/Luis Barron

При этом Брюссель одобрил финансирование Украины на 90 миллиардов евро.

Страны Евросоюза начали работу над 21-м пакетом санкций против России. Об этом заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Вильнюсе, ее слова передало информагентство ТАСС.

По ее словам, государства Евросоюза (ЕС) уже готовят новые ограничения. Она пояснила, что цель очередного пакета — сделать так, чтобы россияне ощущали последствия конфликта на Украине в повседневной жизни.

Глава Еврокомиссии также сообщила, что Брюссель одобрил финансирование Украины на 90 миллиардов евро. Эти средства, как она пояснила, призваны помочь Киеву вести переговоры «с позиции силы».

ЕС уже согласовал кредит для Украины и 20-й пакет санкций против России в конце апреля. Решение о выделении Киеву 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы было утверждено на саммите ЕС в декабре 2025 года. Из этой суммы 60 миллиардов евро планируют направить на вооружение, еще 30 миллиардов евро — на бюджетные потребности Украины.

Выделение кредита до этого неоднократно блокировал бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он объяснял свою позицию тем, что Киев мешал транзиту российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Вместе с подготовкой новых мер против России санкционное давление продолжает усиливаться и со стороны других стран. Так, Великобритания расширила свой санкционный список на 18 позиций.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщал о последствиях, с которыми его страна может столкнуться из-за отказа присоединиться к антироссийским санкциям. Как сообщал 5-tv.ru, в стране пообещали не вводить санкции против России.

