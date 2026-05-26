Фото: www.globallookpress.com/Elisa Schu

Новая структура будет образована за счет переназначения многонационального германо-нидерландского корпуса на оборону Латвии и Эстонии.

НАТО разрабатывает новую командную структуру для ускоренного развертывания войск в странах Балтии на случай возможного конфликта с Россией. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники.

«НАТО усилит оборону своего восточного фланга с помощью новой структуры, которая позволит оперативно развернуть войска в Латвии и Эстонии в случае войны с Россией», — сообщило агентство.

Сейчас подразделения альянса, размещенные в странах Прибалтики и на севере Польши, подчиняются единому штабу в польском Щецине. По данным Reuters, назначение второго армейского корпуса для этого региона должно ускорить переброску сил в случае кризиса. Кроме того, новая схема позволит решить проблему нехватки дальнобойной артиллерии, систем ПВО, инженерных и медицинских подразделений.

Как уточнили источники агентства, ключевую роль в формировании новой структуры возьмут на себя Германия и Нидерланды. При этом сроки реализации проекта и предполагаемая численность военных пока не раскрыли.

В последние годы Россия неоднократно заявляла о росте активности НАТО у своих западных границ. В альянсе эти меры называли политикой сдерживания. В свою очередь, в российском МИД подчеркивали, что Москва открыта к диалогу с НАТО, но только на равноправной основе, и призывали Запад отказаться от дальнейшей милитаризации Европы. При этом дипломаты фиксировали, что сейчас нет почвы для диалога с Западом.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что западные политики используют тему «российской угрозы» для отвлечения внимания от внутренних проблем, однако, по его словам, «умные люди прекрасно понимают, что это фейк».

