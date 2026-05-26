«Гештальт закрыл»: Киркоров может поставить точку на теме «Евровидения»

Команда народного артиста России Филиппа Киркорова может больше не участвовать в подготовке артистов к «Евровидению». Об этом певец заявил в беседе с изданием Газета.ру на премьере фильма «Майкл».

Киркоров отметил, что на протяжении 20 лет его команда помогала разным вокалистам готовиться к международному конкурсу. Среди них были певица Ани Лорак, а также певцы Дмитрий Колдун и Дима Билан.

Киркоров также участвовал в подготовке болгарской певицы DARA. Она заняла первое место, а артист назвал этот результат итогом долгой и системной работы. По его словам, после победы исполнительницы он считает свою главную цель на конкурсе выполненной.

«Я благодарен судьбе. Все, что мы делали на протяжении последних 20 лет, шло в копилку. Мы накапливали опыт», — подчеркнул артист.

К тому же певец уточнил, что на конкурсе Болгарию представляла его Dream Team (Dream Team — объединение Киркорова, продюсера Илиса Кокотоса и композитора Димитриса Контопулоса. — Прим. ред.). Как отметил артист, именно команда помогла DARA добиться победы. Сам Киркоров не смог поехать на мероприятие по политическим причинами.

Артист признался, что долго стремился к победе на «Евровидении». Он отметил, что хотел добиться результата не давлением, а качественной работой команды.

«Я свой гештальт закрыл. Я сказал, что возьму „Евровидение“ измором и все-таки не измором, а хорошей качественной работой команды мы получили потрясающий результат», — признался исполнитель.

На вопрос о том, будет ли он дальше помогать артистам готовиться к конкурсу, Киркоров ответил, что уже сделал все, что хотел. По словам певца, он долго ждал нужного результата и теперь может поставить для себя точку в этой истории.

«Я сделал все, да. Я сказал, что пока не дождусь результата, буду все делать, чтобы мой дух был на „Евровидении“. Все. Галочку себе отметил», — заключил Киркоров.

