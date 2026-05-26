«Страницу перевернула и простила всех»: Лариса Долина о скандале с квартирой

Лариса Долина внутренне закрыла для себя тему со скандалом вокруг квартиры

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Произошедшее стало для артистки тяжелым жизненным испытанием, но одновременно заставило многое переосмыслить.

Народная артистка России Лариса Долина больше не хочет жить скандалом вокруг квартиры в Хамовниках, которой она лишилась после действий мошенников. Об этом певица призналась в шоу на федеральном телеканале.

По ее словам, эту историю она смогла оставить в прошлом и продолжить привычную жизнь. Артистка рассказала, что внутренне закрыла для себя эту тему. Долина подчеркнула, что простила даже тех, кто желал ей смерти, и решила двигаться дальше, потому что рядом с ней есть дочь, внучка и любимая работа.

«Эту страницу я для себя перевернула. Я простила всех, кто желал мне смерти. Я живу дальше», — заявила Долина.

Также певица рассказывала, что в этот момент активно гастролирует и участвует в театральных постановках. Свое состояние она оценила, как стабильное. По словам артистки, произошедшее стало для нее тяжелым жизненным испытанием, но одновременно заставило многое переосмыслить.

История с квартирой Долиной началась в августе 2024 года. Тогда она стала жертвой аферистов. Злоумышленники убедили певицу, что ей необходимо срочно «обезопасить» свои активы. Под психологическим давлением артистка перевела крупную сумму денег и согласилась на фиктивную продажу элитной квартиры в Хамовниках.

Недвижимость певицы была продана значительно ниже рыночной стоимости. После завершения сделки деньги оказались на счетах мошенников.

Позднее квартира перешла к покупательнице Полине Лурье. Однако Долина отказалась покидать жилье и настаивала, что совершила сделку под влиянием обмана. После этого конфликт перешел в судебную фазу.

Певица пыталась добиться признания сделки недействительной. При этом в СМИ активно обсуждали, можно ли считать покупательницу добросовестным приобретателем, если квартиру продали в рамках мошеннической схемы.

В результате Лурье смогла отстоять законно приобретенное жилье, а Долина покинула квартиру. Однако разбирательства по делу продолжились. Так, ранее 5-tv.ru сообщал, что один из фигурантов дела, Андрей Основа, намерен добиваться смягчения наказания.

