Энергетика станет ключевой темой переговоров Путина в Казахстане

Российский лидер посетит страну с государственным визитом с 27 по 29 мая.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что энергетическая повестка займет центральное место в ходе государственного визита Владимира Путина в Казахстан. Об этом он сообщил на брифинге 26 мая.

«Энерговопросы будут обсуждаться, конечно, без сомнения. Энергетика — один из ключевых вопросов, который имеется в виду обсудить. Это та сфера, где наши страны самым активным образом сотрудничают», — сказал Ушаков журналистам.

Предстоящая поездка, запланированная на 27–29 мая, призвана вывести на новый уровень и без того мощное экономическое партнерство. По итогам 2025 года товарооборот между двумя странами обновил исторический максимум, достигнув 29 миллиардов долларов, а доля России во внешней торговле Казахстана приближается к 19%.

Впечатляют и инвестиционные показатели: объем накопленных российских капиталовложений к концу прошлого года превысил 29,4 миллиарда долларов, а на казахстанском рынке успешно функционируют более 23,5 тысячи предприятий с участием российского бизнеса.

Страны реализуют свыше 70 крупных инвестиционных проектов, охватывающих широкий спектр отраслей — от машиностроения, автомобилестроения и нефтехимии до сельского хозяйства и освоения космоса.

