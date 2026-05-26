«Это неадекватно»: MARGO приехала на последний звонок к поклоннику

MARGO поздравила школьника с окончанием учебы личным визитом на последний звонок

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Певица посетила торжественную линейку и поддержала выпускника, регулярно посещавшего ее концерты.

Певица MARGO приехала в одну из школ к своему поклоннику Дане и лично поздравила его с окончанием учебного заведения. Об этом артистка рассказала эксклюзивно для 5-tv.ru.

По словам исполнительницы, молодой человек регулярно посещал ее концерты и активно поддерживал творчество, поэтому артистка решила ответить ему вниманием и приехать на праздник.

Во время встречи выпускник эмоционально отреагировал на появление певицы.

«Это неадекватно!» — выразился молодой человек.

Школьники вручили артистке торт, а также показали плакат, посвященный ее творчеству. Учащиеся также исполнили с MARGO один из популярных треков певицы «Кукареку».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подготовка к последнему звонку заметно отражается на семейном бюджете. Стоимость праздничного образа для мальчиков зачастую превышает расходы на наряд для девочек, а цена костюмов в отдельных случаях достигает 40 тысяч рублей.

У девочек в свою очередь популярен классический и ретро-стиль: многие выбирают наряды, стилизованные под советскую школьную форму.

