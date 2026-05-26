Мошенники научились воровать данные банков через поддельные бесплатные VPN

Программа незаметно перехватывает СМС и пуши, а также качает на смартфон новые вирусы без спроса владельца.

Злоумышленники начали маскировать банковский троян под безобидные сервисы для обхода блокировок. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

«Обнаружен очередной „бесплатный VPN“, вместо которого на устройство пользователя устанавливается вредоносное программное обеспечение. Под видом VPN-сервиса распространяются банковский троян и загрузчик дополнительного вредоносного ПО», — говорится в сообщении ведомства.

Как только жертва скачивает фальшивый установочный файл из непроверенного источника, начинается скрытая атака. Вредонос мгновенно получает доступ к входящим СМС-сообщениям, push-уведомлениям и конфиденциальным данным банковских приложений. Более того, троян способен в фоновом режиме загружать на смартфон другие опасные модули, оставаясь абсолютно незаметным для владельца гаджета.

В киберполиции подчернули — именно бесплатные сервисы, разбросанные по сторонним сайтам, являются излюбленным каналом для массового заражения. Такие программы дают преступникам полный контроль над финансовой активностью жертвы. Специалисты настоятельно призвали устанавливать приложения исключительно из официальных магазинов, хотя даже это, по их признанию, не всегда дает стопроцентную защиту.

Проблема телефонного мошенничества приобретает все более изощренные формы. Ранее в МВД сообщили, что повышенный интерес ребенка к родительским гаджетам и платежным картам может быть тревожным звоночком. Поводом для такого заявления стал вопиющий случай: злоумышленники вышли на подростка через игровое сообщество и заявили о выигранном денежном призе. Под предлогом зачисления «выигрыша» они убедили несовершеннолетнего воспользоваться банковскими приложениями родителей.

