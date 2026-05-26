Госдума приняла закон о возможности ареста имущества релокантов

В документе перечислили нарушения, за которые может применяться эта мера. Среди них дискредитация Вооруженных сил России.

Госдума приняла закон, который позволит арестовывать имущество релокантов, нарушающих российское законодательство. Новые нормы вступят в силу 1 сентября 2026 года.

Речь идет о людях, которые переехали в другую страну или регион, в том числе по рабочим причинам и часто на временной основе. Если такие граждане совершат правонарушения, указанные в законе, на их имущество смогут наложить арест. При этом стоимость активов, попадающих под такую меру, не ограничили.

Законопроект внесли на рассмотрение нижней палаты парламента в октябре 2024 года. В первом чтении его приняли в мае 2025 года, после чего документ прошел дальнейшее рассмотрение.

В законе перечислили нарушения, за которые может применяться арест имущества. Среди них дискредитация Вооруженных сил России, распространение экстремистских материалов, возбуждение ненависти или вражды, публичные призывы к антироссийским санкциям, а также отрицание решающей роли СССР в победе над фашизмом.

