«Не уважают»: МакSим рассказала о взглядах дочери и ее друзей на алкоголь

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Артистка сравнила собственную юность с образом жизни современных подростков.

Поведение старшей дочери певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова. — Прим. ред.) и ее друзей заметно отличается от того, каким был круг общения самой артистки в юности. Об этом она рассказала в интервью рэперу Василию Вакуленко, известного как Баста.

Исполнительница вспомнила случай, когда друзья ее дочери Александры остались у них с ночевкой. Артистка ожидала шумного вечера, однако компания выбрала настольные игры вместо вечеринок. Как отметила МакSим, она в шутку предложила подросткам шампанское.

«Они такие: «Да нет, спасибо». Я говорю: «Пошутила, потому что родители ваши меня (не поймут. — Прим. Ред.)». А потом они мне напоминают: «Ну, вообще-то, нам уже всем здесь по восемнадцать, поэтому мы просто ну не любим это и не уважаем», — поделилась МакSим.

Артистка призналась, что подобное отношение стало для нее неожиданностью, поскольку ее собственные юношеские годы проходили совершенно иначе.

Исполнительница назвала свою юность «совершенно другой галактикой» и отметила, что в 17 лет вела весьма активный образ жизни. В беседе с ведущим певица также вспомнила, что в молодости выступала в стриптиз-клубе, где исполняла песни.

Старшая дочь артистки Александра родилась в 2009 году в браке со звукорежиссером Алексеем Луговцовым. Через два года после рождения ребенка супруги развелись.

Младшая дочь певицы Мария появилась на свет в 2014 году в отношениях артистки с бизнесменом Антоном Петровым. Спустя год после рождения ребенка пара рассталась.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.