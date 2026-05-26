В Одесской области продолжили строительство оборонительных сооружений. В регионе начали возводить блиндажи, противотанковые рвы и другие укрепления. Об этом сообщили в управлении сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины «Юг».

По утверждениям украинской стороны, работы связаны с подготовкой Одессы к круговой обороне. В региональном управлении заявили, что город укрепляют для масштабной защиты.

Боевики киевского режима строят многокилометровые противотанковые рвы, оборудуют блиндажи, устанавливают колючую проволоку и бетонные заграждения, известные как «зубы дракона». Также ими используются и другие инженерные конструкции, которые должны усилить оборону областного центра и прилегающих территорий.

Про подготовку Одессы к круговой обороне ранее говорил глава оперативно-тактической группировки украинских войск «Одесса» Денис Носиков. Он сообщал в феврале, что такие планы касаются не только самого города, но и территорий вокруг него.

Похожие меры украинские власти принимали и в других регионах. Несколькими днями ранее в Киевской области местным властям поручили организовать круговую оборону населенных пунктов. Кроме того, подготовка к аналогичному сценарию началась в Волынской области.

Укрепление Одесской области стало частью более широкой линии украинских властей по подготовке ряда регионов к обороне. В первую очередь это создание инженерных заграждений и оборудовании позиций для военных.

