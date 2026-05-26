Современный фолк: Надежда Бабкина и певица Ивушка завершили работу над совместным клипом

Про словам молодой артистки, ее старшая коллега многому ее научила.

Певица Ивушка (настоящее имя — Виктория Иванова. — Прим. ред.), народная артистка России Надежда Бабкина и ансамбль «Русская песня» завершили съемки клипа на совместную песню «Ивушка». Трек объединил традиционное фолк-звучание и современную подачу молодой артистки. Кадры до съемок снял корреспондент 5-tv.ru.

Как отметили певицы, клип и песня показывают, что народная культура может быть актуальной и звучать современно. Надежда Бабкина подчеркнула: она решилась на работу с молодой исполнительницей потому, что «творчество не должно превращаться в музейный экспонат».

«Ни сам исполнитель, ни его творчество не должны становиться экспонатом, потому что вокруг кипит реальная жизнь, и именно она диктует свои правила. Наш совместный трек с Ивушкой — это живой мост между исконно русской песней и современной культурой», — отметила артистка.

Она добавила, что молодежи необходимо давать проявлять себя в народном жанре.

«Очень многие мальчишки и девчонки пытаются петь народные песни. И, кстати сказать, приходят к нам в театре на спектакли. И вот они не знают ни мелодии, ни слов, потому что репертуар, который мы им демонстрируем, не только известный, а еще и экспедиционный <…> Детвора приходит, молодежь приходит. Мне это нравится. Я не берусь их критиковать вообще, смысла нет», — сказала певица.

Надежда Георгигевна отметила: вполне возможно, что новое поколение народных артистов придумает что-то такое, чего не придумала она сама.

Ивушка в свою очередь рассказала, что работа с Бабкиной и ансамблем «Русская песня» многому ее научила.

«Надежда Георгиевна — большой профессионал и человек с огромным опытом. Она очень поддерживала меня, подсказывала секреты мастерства, объясняла, как нужно работать на сцене. Говорила: «Запоминай — это пригодится тебе в жизни», — поделилась Виктория.

Песня «Ивушка» объединила в себе народные распевы, гармони и балалайку в бите в современной аранжировке.

