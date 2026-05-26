«Есть угроза»: Рубио о рисках при затягивании конфликта на Украине

США в ближайшее время не планируют проводить переговоры с киевскими властями.

Украинский конфликт может перерасти во что-то новое. Об этом журналистам заявил госсекретарь США Марко Рубио во время визита в Индию.

Он отметил, что дальнейшее продолжение конфликта в стране может привести к эскалации.

«Опасность во всех этих войнах по мере их продолжения и затягивания заключается в том, что они всегда несут угрозу эскалации, перерастания во что-то новое», — сказал госсекретарь США.

Рубио также уточнил, что активные переговоры с Киевом у Вашингтона не запланированы. Но он подчеркнул, что Штаты готовы сыграть «конструктивную и полезную роль» в решении украинского кризиса, если появится такая возможность.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверен, что урегулирование украинского конфликта — это сложный процесс. США стремиться ускорить переговоры, но быстро все это разрешить не получится.

Рубио отмечал, что работа по этому вопросу с их стороны пока застопорилась. Штаты не готовы тратить время и ресурсы на усилия, которые не дают результата. Но когда ситуация изменится, они вновь могут стать посредниками.

