Работала в стриптиз-клубе: МакSим сравнила себя в 17 с дочерью в том же возрасте

МакSим: в 17 лет была разгильдяйкой, работающей в стрипиз-клубе

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

В юности артистка была похожа на воздушный шарик, который нужно было всегда держать на веревочке.

Старшая дочь певицы МакSим (Марина Абросимова. — Прим. ред.) Александра в 17 лет очень отличается от того, какой была ее мама в том же возрасте. Об этом исполнительница рассказала в интервью рэперу Баста (Василий Вакуленко — настоящее имя).

«Моей старшей дочери 17 (лет. — Прим. ред.). Я могу сказать, что мои 17 и ее 17 — это кардинально разные планеты, галактики. Меня ловили уже просто всей Казанью (родной город знаменитости — Прим. ред.): „Марина стой!“ <…> Конечно, разгильдяйка была ужасная, мягко говоря», — вспоминала певица.

Она сравнила себя с воздушным шариком, которой держали за веревочку. И если эту веревочку отпускали, то Абросимова сразу «улетала куда-то в облака».

МакSим призналась, что в 17 лет работала в стриптиз-клубе «антрактом». То есть в перерывах между танцевальными номерами, пока артисты переодевались, она пела.

К тому моменту артисткой уже была создана одна из самых известных ее композиций — «Знаешь ли ты?»

Наследница певицы, по ее словам, совершенно другая. Девушка с друзьями предпочитает играть в настольные игры. А алкоголь компания Александры «не уважает».

Старшую дочь МакSим родила от звукорежиссера Алексея Луговцова в 2009 году. В браке с ним артистка прожила три года. В 2011 году пара подписала документы о разводе.

В 2014-м на свет появилась младшая наследница исполнительницы — Мария. С ее отцом, бизнесменом Алексеем Петровым, артистка встречалась какое-то время, но к сентябрю 2015 года они расстались.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что МакSим, поздравляя старшую дочь с днем рождения, отметила ее здравомыслие. Знаменитость удивила разумность девочки. Также она подчеркнула такие качества наследницы, как доброту и чистоту души.

