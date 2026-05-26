«Бежали кто куда»: фельдшер рассказал о первых минутах трагедии в Старобельске

В результате теракта ВСУ погиб 21 человек.

После первых атак ВСУ по колледжу в Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР) раненые студенты в панике разбегались по городу. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал фельдшер Игорь Комаров, который дежурил в ночь трагедии.

По его словам, звонки поступали из разных районов Старобельска. Первый вызов они получили от МЧС и немедленно выехали на место трагедии.

«В эту ночь работали две бригады, с утра сразу вышли три бригады. Подключились люди, у которых был выходной день», — сказал Игорь Комаров, добавив, что его коллеги сами вызвались помогать землякам, пострадавшим в результате теракта.

Фельдшер добавил, что раненые студенты в панике разбегались по Старобельску. Одни прятались у родственников, другие — у знакомых.

«Вот люди и вызывали бригады. Это разные районы нашего города», — добавил Игорь Комаров.

Ночью 22 мая украинские беспилотники нанесли удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского педагогического колледжа ЛГПУ. В зданиях находилось больше 80 человек. В результате теракта погиб 21 человек, еще свыше 60 получили ранения разной степени тяжести.

